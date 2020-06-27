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Флешмоб солидарности: над Солигорском громко звучало «Перемен!»

  • 27.06.2020, 9:09
  • 1,318
Флешмоб солидарности: над Солигорском громко звучало «Перемен!»

Ободряющее видео.

Вчера в Беларуси прошел четвертый день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Над Солигорском вчера громко звучало: «Перемен!». Ободряющее видео появилось в соцсетях.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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