Где в субботу в Минске стоят цистерны с питьевой водой 1 27.06.2020, 9:20

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иллюстрационное Фото: svaboda.org

Актуальные адреса и карта.

«Минскводоканал» утром 27 июня опубликовал список точек, куда организован подвоз питьевой воды. Пока санитарно-эпидемиологическая служба города не дала разрешение на питье водопроводной воды, пишет tut.by.

Пока вы можете набрать чистую воду здесь:

ул. Есенина, 131

ул. Якубовского, 53

ул. Грибоедова, 1

ул. Бельского, 60

ул. П. Глебки, 126

ул. Немига, 42

ул. Берута, 14

На территории водозабора № 2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.

Не забывайте, что на сайте Мингорисполкома есть интерактивная карта с актуальными адресами цистерн с питьевой водой. Синий цвет отображает цистерны доступные для набора воды, желтый — временно отсутствующие, либо отправившиеся на дозаправку, зеленый — подразделения МЧС с питьевой водой. Дополнительно на карте отображаются питьевые источники.

Что случилось с водой

Напомним, проблемы с водой у жителей Московского и Фрунзенского районов Минска начались утром 24 июня. К полуночи на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно. Позже выяснилось, что проблемы с водой затронули около 2,5 тысячи домов. В пострадавшие районы власти организовали подвоз питьевой водой. Люди выстраивались в огромные очереди к источникам питьевой воды. В магазинах воду разбирали мгновенно: спрос вырос в 10−15 раз, сообщали в МАРТ. Минчане активно помогали друг другу: горожане подвозили воду пожилым людям, мамам с маленькими детьми, в детские дома, больницы. Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

Вечером 26 июня главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк пока не рекомендовала пить воду из-под крана в проблемных районах. По ее словам, взяты дополнительные пробы, результаты ожидались к утру 27 июня.

Зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович накануне заявил, что причина некачественной воды в водоводе, в котором выполнялись ремонтные работы. 26 июня он был отключен.

— Вероятнее всего, причина в водоводе № 3, на котором выполнялись ремонтные работы. Протяженность водовода порядка 23 км, работы выполнялись на участке порядка 100 метров. Сегодня этот водовод отключен. Причина устранена. Потребители получают воду из водоводов № 1 и № 2, надлежащего качества, — рассказал Александр Дорохович.