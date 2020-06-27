Мы изменились, и это — навсегда 27.06.2020, 9:45

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Фото: «Наша Ніва»

Штаб Виктора Бабарико опубликовал важное заявление.

Штаб претендента в президенты Виктора Бабарико опубликовал обращение к Белорусам:

«Друзья!

От того, что происходит в последнее время, у нас просто сносит голову. Еще немного, и слова «памяркоўны» и «белорус» больше никогда не встретятся в одном предложении. Мы вступаем в инициативные группы, мы распространяем информацию, мы помогаем друг другу, мы спорим с властью, мы отстаиваем свои права, мы требуем свое, мы меняем и мы меняемся. Такие белорусы не выгодны власти, или режиму, как теперь он сам (справедливо) себя называет. Такими белорусами сложно управлять, им сложно обещать и не выполнять свои обещания, их трудно держать в неведении. Такими белорусами нужно заниматься, от них сложно отмахнуться, их сложно заставить каждое утро ждать в машине или автобусе, пока проедут власти. Такие беларусы активны, им до всего есть дело, они помнят, что это не они обслуживают власть, а наоборот.

Каждый пост, каждый разговор с коллегой, каждая активность и идея — не зря. О нас пишет весь мир. О нас начали снимать передачи, нас показывают в новостях и впервые за долгое время, у этого позитивный образ — народа, которому не все равно как жить. Мы так долго думали, что бессильны, потому что нам внушали это. Потому что единственное, в чем оказалась реальная сила — это в нас.

В большинстве стран мира президента выбирает народ. Нам же приходится бороться за право выбирать.

То, что сейчас происходит с нами — это не грустно. Это сильно и вдохновляюще! Это лето, возможно, самое важное и непривычное для нас за долгие годы. Перемены не случаются сразу, перемены — это процесс, от которого мы все можем получить удовольствие. Каждый день миллионы белорусов делают что-то для жизни в лучшей стране. Скоро появятся новые инициативы, которые мы будем реализовывать все вместе. С отказом зарегистрировать членов избирательных комиссий — ничего не заканчивается. Все только начинается. Мы изменились, и это — навсегда».