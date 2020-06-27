Минск продолжает лихорадить из-за водного коллапса 10 27.06.2020, 9:56

7,388

Проблема с доставкой питьевой воды жителям столицы не решена.

На весь район Каменная горка 3 в Минске есть только одна точка раздачи питьевой воды. Об этом телеграм-каналу «Баста!» рассказал читатель.

«Cитуация с водой в Минске уже порядком напрягает, - пишет читатель. - На весь район Каменная горка 3 есть всего одно место на которое приезжает машина с водой, это Налибокская, 40. Остальные улицы забыты. Еще и магазинов, где можно купить воду, рядом нет. На улице Люцинской только один!

Расстояние, которое нужно пройти к точке раздачи воды – несколько километров. Дело не в том, что тяжело туда сходить, а в том как оттуда вернуться с водой! Можно конечно приспособиться и взять маленькую тару, но сколько раз нужно туда сходить и отстоять в очереди?

Соседи – молодцы, организовываются! Но вот вопрос: что еще люди должны сделать сами? Может устранить причины ЧП с водопроводом? Или тихо глотать все и запивать водичкой из под крана? Вообще забыли про нас власти. Как будто нас вообще нет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.