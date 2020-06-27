«Давайте уже менять нашу Беларусь!»: крик души жительницы Брестской области 4 27.06.2020, 10:32

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Фото: tut.by

Белоруска, которая ни разу не была на море, решила, что всей стране пора жить по-другому.

Письмо от читательницы из Брестской области опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

«Мне 45 лет, и я всю жизнь живу в Беларуси, в деревне недалеко от города Береза, - пишет она. - Последние лет 30, которые я помню с более или менее сознательного возраста, бывали дни плохие, а бывали очень плохие.

Я часто ездила и езжу в Польшу и на моих глазах эта страна просто поднялась со дна и сейчас люди там живут довольно хорошо. С нами сравнивать даже смысла нет.

Мы всегда работали на земле, моя дочь закончила колледж сельскохозяйственный и уехала в Польшу, потому что там можно не просто работать в сельском хозяйстве, но там еще и жить можно.

Я не знаю нормальной жизни. Нам, деревенским никто не помогал никогда, а наоборот, нам суют палки в колеса. Или паши, как скотина до смерти, или уезжай в город, лучше всего в Минск.

Я не хочу уезжать, но и жить я хочу. Не существовать, не сбивать давление в 45 лет каждое утро из-за того, что на день куча проблем, а именно жить.

Я хочу на море, я ни разу не была на море, я просто не могу себе этого позволить. И я знаю, что это реально, зарабатывать на своей земле столько, чтобы можно было отложить в кубышку не копейку на черный день, а нормальные деньги просто для того, чтобы чем-то порадовать себя.

Хватит с нас черных дней, хватит «трудных годов», давайте менять уже нашу Беларусь».

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