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Белорусских призывников сделали невыездными за границу

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  • 27.06.2020, 11:21
  • 8,633
Белорусских призывников сделали невыездными за границу

Списки в базу данных будут подавать военкоматы.

Военные комиссариаты могут вносить в базу невыездных тех, кто не встал на военный учет или получил повестку и не пришел в военкомат, сообщает «Радыё Свабода».

Указ № 243 изменил критерии, по которым можно попасть в базу невыездных.

В банк данных невыездных будут включать людей:

за которыми установлен превентивный надзор,

кто не возвращает разного рода задолженности,

на кого подали гражданский иск в суд,

кто не встал на военный учет или получил повестку и не пришел в военкомат (причем вносить в базу их смогут военкоматы без надобности обращаться в суд).


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