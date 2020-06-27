Белорусских призывников сделали невыездными за границу

Белорусских призывников сделали невыездными за границу13
- 27.06.2020, 11:21
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Списки в базу данных будут подавать военкоматы.
Военные комиссариаты могут вносить в базу невыездных тех, кто не встал на военный учет или получил повестку и не пришел в военкомат, сообщает «Радыё Свабода».
Указ № 243 изменил критерии, по которым можно попасть в базу невыездных.
В банк данных невыездных будут включать людей:
за которыми установлен превентивный надзор,
кто не возвращает разного рода задолженности,
на кого подали гражданский иск в суд,
кто не встал на военный учет или получил повестку и не пришел в военкомат (причем вносить в базу их смогут военкоматы без надобности обращаться в суд).