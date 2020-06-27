«Вся страна сегодня живет в состоянии итальянской забастовки» 27.06.2020, 11:58

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Фото: onliner.by

А «таракан» может только топорщить усы и делать ошибки.

Что изменилось за время правления Саши 3% в Беларуси? Об этом телеграм-каналу «Баста!» рассказал читатель из Барановичей.

«В 1994 году, когда лично я совершил самую страшную ошибку в своей жизни, проголосовав за Лукашенко мы жили все таки лучше, чем сейчас, - пишет читатель из Барановичей. - Тогда в Польшу можно было ездить по ваучеру, экономика становилась рыночной, и мы могли вырасти к сегодняшнему дню в крепкую и здоровую страну.

Да, зарплаты были не самые высокие, ассортимент продуктов был пореже, но мы знали, что все зависит от наших усилий и трудов, поэтому смело смотрели в завтрашний день.

Сейчас продуктов завались, но покупать их не за что, ты не знаешь, что с тобой будет завтра и есть ли смысл нормально работать. Вся страна сегодня живет в состоянии «итальянской забастовки», ведь какая зарплата, такая и работа.

Сегодня мы просто обязаны убрать из нашей жизни весь этот кошмар, и мы всеми своими 97-и процентами это понимаем.

Это – главный итога правления Саши 3%. Все против него, все понимают, что дальше так жить нельзя.

Мы уже показали, что мы объединены, что мы вместе, что мы можем просто взять и вычистить нашу страну и нашу жизнь. Идем дальше, невзирая на отчаянные попытки таракана создать иллюзию контроля ситуации. Все, что он может – это топорщить усы и делать ошибки».

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