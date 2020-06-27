«Ты – просто Саша 3%. Пути отхода приготовь»4
- 27.06.2020, 12:24
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Стихотворное обращение к неудачнику.
Читатель телеграм-канала «Баста!» обратился к «Саше 3%» в стихотворной форме:
В тебе не может быть обиды,
В тебе есть ненависть и страх.
Не зря старушка баба Лида
С тобой танцует на костях.
В с ней давно уже решили
Судьбу народа и страны.
Вы оппонентам дело сшили,
От страха наложив в штаны.
Но ты ведь знаешь, что не вечен.
К чему весь этот разговор?
Твой путь совсем не бесконечен.
Судьбы свершится приговор!
Ты по-хорошему не можешь,
Не можешь честно, как мужик.
Но полномочия скоро сложишь.
Ты – не мужик, ты - просто пшик.
Услышь народа «комплименты»,
Смывая с рук людскую кровь.
Ты – просто Саша три процента.
Пути отхода приготовь.
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