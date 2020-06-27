«Ты – просто Саша 3%. Пути отхода приготовь» 4 27.06.2020, 12:24

3,597

Стихотворное обращение к неудачнику.

Читатель телеграм-канала «Баста!» обратился к «Саше 3%» в стихотворной форме:

В тебе не может быть обиды,

В тебе есть ненависть и страх.

Не зря старушка баба Лида

С тобой танцует на костях.

В с ней давно уже решили

Судьбу народа и страны.

Вы оппонентам дело сшили,

От страха наложив в штаны.

Но ты ведь знаешь, что не вечен.

К чему весь этот разговор?

Твой путь совсем не бесконечен.

Судьбы свершится приговор!

Ты по-хорошему не можешь,

Не можешь честно, как мужик.

Но полномочия скоро сложишь.

Ты – не мужик, ты - просто пшик.

Услышь народа «комплименты»,

Смывая с рук людскую кровь.

Ты – просто Саша три процента.

Пути отхода приготовь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.