«Таракан» не пройдет!1
- 27.06.2020, 12:58
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Белорусский дальнобойщик присоединился к Флешмобу солидарности.
Вчера в Беларуси прошел четвертый день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
К Флешмобу солидарности присоединился колоритный белорусский дальнобойщик, на кабине авто которого красуется первая часть популярного лозунга «Стоп таракан! No pasaran!».
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!