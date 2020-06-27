Минчанка: «Завели» уже несколько соседей - теперь шумят вместе с нами 1 27.06.2020, 13:17

2 минуты, но до победы!

Подписчики телеграм-канала «Европейская Беларусь» делятся впечатлениями от Флешмоба солидарности.

- Заметила, что люди проявляют креатив во время флешмоба, предложенного нашими блогерами, - пишет жительница Минска. - Оно и понятно, греметь каждый день одним и тем же не всем интересно, тем более зная, что твои некоторые соседи гремят так же. Хочется как-то выделиться и приходится изобретать новые способы шума.

По кастрюлям с мужем гремели первые два дня. Потом в ход пошел детский бубен, потом тапки, а сегодня пластиковые бутылки, ими классно стучать одна по другой.

Шутки шутками, но мы не собираемся останавляваться, тем более что мы "завели" уже несколько соседей, которые теперь шумят вместе с нами. Прекратить? Да ни за что. До победы!

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!