Врачи назвали шесть продуктов, которые очищают мозг от алкоголя 1 27.06.2020, 13:26

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Кроме того, они ускоряют обновление клеток серого вещества.

Головной мозг очень сильно страдает от употребления алкоголя и других психотропных веществ. После интоксикации ему необходимо очиститься, только тогда функционирование будет полностью восстановлено.

Употребление определенных продуктов не сможет устранить все последствия приема алкоголя, но они способны ускорить очищение и обновление клеток, пишет cursorinfo.co.il.

Это список из шести продуктов, которые будут уместны после алкогольной вечеринки. Они не только помогут мозгу, но и улучшат общее самочувствие, пишут в блоге врачи.

Некоторые продукты обладают свойством питать клетки головного мозга, они способствуют восстановлению клеток и производству нейромедиаторов. Употребление этих продуктов будет уместным после приема алкоголя или других психотропных веществ. Они не смогут обратить вспять все последствия, но ускорят процесс очищения и вернут мозгу способность функционировать на прежнем уровне. Также очищению и восстановлению клеток головного мозга способствует правильное питание.

Брокколи

Этот вид капусты способствует улучшению когнитивных процессов, памяти, поэтому он очень полезен для мозга. Польза брокколи обусловлена высоким содержанием витамина К и лигнанов, так называют растительные фенольные соединения. В брокколи много антиоксидантов, которые, согласно исследованиям, защищают мозг от повреждений растительного происхождения. Именно такие повреждения происходят с мозгом после употребления алкоголя, наркотиков, а также ввиду попадания в организм загрязнений из окружающей среды.

Ягоды

Содержат много антиоксидантов и фитохимических веществ, стимулирующих обучаемость, память и мышление. Ягоды лучше других продуктов предотвращают повреждения свободными радикалами, в них меньше сахара, чем во фруктах, и от этого ягоды становятся еще полезнее.

Сельдерей

Лидирует по содержания лютеолина, исследования показали, что данный флавоноид подавляет воспаления, в том числе и в головном мозге, а также снижает вероятность возрастной или дегенеративной потери памяти.

Сок сельдерея – это настоящее лекарство для головного мозга, в нем присутствует множество антиоксидантов и витамин К.

Фасоль

Для мозга полезна любая разновидность фасоли, но лучшей будет фасоль гарбанзо. В этом сорте содержится рекордное количество магния, ускоряющего внутриклеточное сообщение. При достатке магния информация быстро передается по нейрохимическим путям. Также магний укрепляет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение.

Орехи и семена

Здоровые жиры – это отличный стимул для восстановления головного мозга, они выступают в качестве строительных материалов для клеток. В орехах и семенах присутствуют не только полезные жиры, но и аминокислоты, клетчатка, витамины группы В, антиоксиданты и цинк. Значимость цинка для мозга в улучшении памяти и процессов мышления. Ряд исследований показывают, что употребление горстки орехов каждый день делает людей более здоровыми, в том числе и умственно. Для того, чтобы получить пользу от орехов, их нужно есть сырыми.

Кокосовое масло

Кокос – это чудо-продукт, в любой из форм употребления будет что-то полезное для здоровья. В частности, кокосовое масло полезно для головного мозга, в нем есть особые кетоны для улучшения функционирования и предотвращения старения. Половина жиров в кокосовом масле содержат лауриновую кислоту, она обладает антимикробными и противовирусными свойствами, помогает при деменции и болезни Альцгеймера. Кокосовое масла высоко ценится по причине того, что лауриновую кислоту сложно встретить в других продуктах питания.