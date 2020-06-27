В Варшаве проходит Марш солидарности с белорусами (Онлайн, видео) 27.06.2020, 13:33

Фото: «Белсат»

(Обновляется) Участники акции собрались возле памятника Тадеушу Костюшко.

В Варшаве проходит Марш солидарности в поддержку белорусских политзаключенных. «Белсат» ведет трансляцию с акции.

Участники акции собрались в 12:00 возле памятника Тадеушу Костюшко, потом они направится на улицу Маршалковскую, где станут в живую цепь.

Напомним, что в Беларуси с 23 июня каждый день в 19.00 проходит Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Фото: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ

Фото: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ

Фото: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ

Фото: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ

Фото: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ

Фото: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ