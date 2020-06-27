Сергея Тихановского перевели из карцера в камеру? 3 27.06.2020, 13:44

2,108

Об этом сообщила претендент в президенты Светлана Тихановская.

27 июня у Светланы Тихановской приняли передачу для Сергея Тихановского. Это значит, что его перевели из карцера в камеру следственного изолятора, сообщает «Радыё Свабода».

Карцером его наказывали дважды - за «нарушение внутреннего распорядка». «Нарушение» было в том, что на трехметровом потолке в камере Сергея нашли паутину.

27 июня утром Светлана Тихановская занесла в СИЗО передачу.

«Ее приняли, это значит, что Сергея перевели из карцера», — отметила в комментарии журналистам потенциальный кандидат в президенты.

От своего мужа, который задержан 29 июня, она получила только одно письмо.

«18 июня я получила письмо, которое Сергей прислал 3 июня. Там нет ничего такого, потому что цензура. Написал, что ему передавать», - добавила Светлана.

Мало информации она имеет и от адвоката, так как он подписал документы о неразглашении.

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской народного блогера Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовала провокация, в которой участвовали сотрудники милиции во главе с профессиональной проституткой Еленой Кузьминой. Арест Сергея Тихановского связан с тем, что Лукашенко панически боится лидера народных протестов.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.