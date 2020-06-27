«Очень символично»: белорус предложил оригинальную идею для Флешмоба солидарности 5 27.06.2020, 14:22

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Фото: «Наша Ніва»

Это позволит мобилизовать еще больше единомышленников.

Поставьте на своих телефонах будильник на 19.00, чтобы не забыть о Флешмобе солидарности. Идею от своего читателя опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Очень нравится идея ставить будильник на 19.00, - пишет он. - Мелодию соответствующую, конечно, подобрать – "Перемен", "Стены рухнут", рингтонов хватает. Это поможет не забыть об акции тем, кто дома. А тем, кто в транспорте едет или гуляет на улице – поддержать флешмоб.

Да и символично очень – пора просыпаться".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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