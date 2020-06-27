Леонид Радзиховский: Крах Лукашенко в Беларуси – это похоронный звонок путинскому режиму в Москве 2 27.06.2020, 14:42

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ЛЕОНИД РАДЗИХОВСКИЙ

Обоих диктаторов ждет катастрофа.

Российский публицист Леонид Радзиховский в интервью «Радио Свобода» объяснил, почему считает поражение Александра Лукашенко катастрофой для Владимира Путина.

По мнению Радзиховского, несмотря на то, что крупнейшие российские СМИ молчат о предвыборной кампании в Беларуси, Россия очень заинтересована в событиях, происходящих в нашей стране. Но это настолько больная тема, что решено ее лучше не трогать.

«Всем известно, что личные отношения Лукашенко и Путина – это отношения настоящих врагов, ни для кого не секрет. Последним оскорблением Лукашенко Путину был парад в Минске 9 мая, это был явно щелчок по носу Путина, мол, ты боишься, а я не боюсь. Кроме того, никто точно не знает, каковы были планы объединения, аншлюса или поглощения – но ясно, что у Путина на это были какие-то надежды. И они с треском провалились. Поэтому у Путина более чем достаточно причин для личной ненависти к Лукашенко. Они не могли терпеть друг друга с самого начала, с первой встречи. А сейчас стало еще хуже», – считает публицист.

Вместе с тем, продолжает Радзиховский, есть нечто гораздо более важное, чем личные отношения – это классовая, идеологическая солидарность:

«Известно, что Путин иррационально симпатизирует различным диктаторам и автократам, от Асада до Эрдогана. И абсолютная ненависть к демократическим лидерам, особенно к лидерам стран СНГ».

«Что касается Беларуси, то это настоящий «основной продукт» путинской системы. Можно как угодно собачиться с Лукашенко, ненавидеть его, ставить палки в его колеса. Но крах режима Лукашенко в Беларуси – это похоронный звонок путинскому режиму в Москве. Путин понимает, что если Беларусь (республика, ближайшая к россиянам) подаст им сигнал – нам удалось свергнуть вечного президента – для Путина это конец», – говорит Радзиховский.

Если белорусам удастся мирным путем отвести Лукашенко от власти своими руками, Радзиховский уверен, что не будет никакого вмешательства со стороны Москвы.

«В такой ситуации начать громкую кампанию против Беларуси – значит получить бумеранг. Поэтому, если бы Лукашенко сколупнули, Москва стиснула бы зубы, но сделала бы хорошее лицо. Тот же Песков сказал бы – это их внутреннее дело, мы с самого начала ни во что не вмешивались, люди имеют право решать свою судьбу».