В Польше объявлена предвыборная тишина 1 27.06.2020, 14:49

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Фото: charter97.org

Любая агитация на выборах президента запрещена до 21-го часа завтрашнего дня.

В Польше до 21.00 28 июня действует предвыборная тишина в связи с проведением 28 июня выборов Президента Республики Польша, сообщает «Польское радио».

Тишина объявлена с полуночи с 25 на 26 июня, то есть с момента окончания избирательной кампании, до времени окончания голосования, которое запланировано на 07.00–21.00 ближайшего воскресенья.

Во время предвыборной тишина запрещено проводить агитацию, включая проведение собраний, организацию шествий и демонстраций, выступления и распространение материалов о выборах. Кроме того, запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения относительно ожидаемого поведения на выборах и результатов выборов, а также результаты опросов, проведенных в день голосования. Правила, касающиеся соблюдения предвыборной тишины, распространяются на все средства массовой информации, включая Интернет.

Нарушение запрета агитации во время предвыборной тишины является правонарушением, наказуемым штрафом до 5000 злотых (1136 евро). Нарушение запрета на обнародование результатов опросов о поведении избирателей и ожидаемых результатах выборов является правонарушением, наказуемым штрафом в размере до 1 млн злотых (более 227 тыс. евро).