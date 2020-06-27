закрыть
27 июня 2020, суббота, 17:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые обнаружили возле Новой Зеландии древний затонувший континент

1
  • 27.06.2020, 14:56
  • 6,913
Ученые обнаружили возле Новой Зеландии древний затонувший континент
Иллюстрационное фото

Его впервые представили на подробных картах.

Недавно выпущенные карты Новой Зеландии, огромной затонувшей суши, которую многие ученые предлагают классифицировать как восьмой континент, раскрывают топографию этой подводной земли в беспрецедентных деталях. Новый набор данных поступил от новозеландского исследовательского института GNS Science, который выпустил две новые карты вместе с интерактивным веб-сайтом, предназначенным для того, чтобы дать людям новые способы исследования сложных геонаучных данных, пишет lenta.ua.

"Пользователи могут масштабировать и перемещаться по различным тематическим веб-картам геонауки региона", - объясняет Вон Стагпул.

"Они могут легко просматривать карты и включать или выключать слои. Они также могут запрашивать объекты в слоях и создавать собственные карты".

Две новые карты состоят из тектонической карты и батиметрической карты. Тектоническая карта отображает тектонический профиль площадью 4,9 миллиона квадратных километров этой необычайной затопленной суши, в то время как батиметрическая карта создает детальную картину дна океана с изображением береговых линий и территориальных границ этого подводного континента.

"Мы сделали эти карты, чтобы предоставить точную, полную и современную картину геологии Новой Зеландии и юго-западной части Тихого океана - лучше, чем мы имели раньше", - объясняет геолог Ник Мортимер, ведущий автор нового исследования.

"Их ценность в том, что они предоставляют свежий контекст для объяснения и понимания обстановки вулканов Новой Зеландии, границы платформ и осадочных бассейнов".

Зеландия примерно на треть меньше континента Австралии, а Новая Зеландия и Новая Каледония - только две надводные земли. Считается, что он откололся от суперконтинента Гондвана около 80 миллионов лет назад и в конечном итоге был затоплен Тихим океаном чуть более 20 миллионов лет назад. В настоящее время почти 95 процентов всей его суши находится под водой. Взгляните на новую интерактивную карту Зеландия на сайте GNS Science здесь.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы – гении солидарности
Белорусы – гении солидарности Ирина Халип
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов
Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA