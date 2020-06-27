«Наш оркестр давал вчера вечером свой маленький, но громкий концерт» 27.06.2020, 15:05

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Иллюстрационное фото

Белорус рассказал, как использовал для Флешмоба солидарности привезенный из Перу сувенир.

Креативные идеи от читателей, принимающих участие во Флешмобе солидарности, публикует телеграм-канал "Баста!":

"Есть такая штука, музыкальный инструмент, называется "кахон", от испанского Cajón – коробка. Его еще древние инки придумали. Он и представляет собой коробку такую с отверстием на боковой стене. Привез из Перу когда-то в качестве сувенира.

И вчера я со своим Cajón "давали джазу"!

По кахону надо стучать руками, но я заменил это пластиковым черпаком. Звук классный и громкий. Но, главное, что меня поддержали двое соседей, стуча по кастрюлям. В общем, оркестр у нас давал вчера вечером свой маленький, но громкий концерт".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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