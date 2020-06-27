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«Наш оркестр давал вчера вечером свой маленький, но громкий концерт»

  • 27.06.2020, 15:05
  • 2,244
«Наш оркестр давал вчера вечером свой маленький, но громкий концерт»
Иллюстрационное фото

Белорус рассказал, как использовал для Флешмоба солидарности привезенный из Перу сувенир.

Креативные идеи от читателей, принимающих участие во Флешмобе солидарности, публикует телеграм-канал "Баста!":

"Есть такая штука, музыкальный инструмент, называется "кахон", от испанского Cajón – коробка. Его еще древние инки придумали. Он и представляет собой коробку такую с отверстием на боковой стене. Привез из Перу когда-то в качестве сувенира.

И вчера я со своим Cajón "давали джазу"!

По кахону надо стучать руками, но я заменил это пластиковым черпаком. Звук классный и громкий. Но, главное, что меня поддержали двое соседей, стуча по кастрюлям. В общем, оркестр у нас давал вчера вечером свой маленький, но громкий концерт".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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