Жительница Уручья: Каждый день в 19.00 хочется прямо весь мир обнять 3 27.06.2020, 15:27

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Иллюстрационное фото

Шум Флешмобов солидарности нарастает все сильнее.

Оказалось, что касты всего две, они относятся друг к другу как 97 к 3, и я понимаю, что я – часть огромного небезразличного к себе и к своей стране большинства.

Трогательную историю телеграм-каналу "Баста!" рассказала читательница из минского микрорайона Уручье.

"Не знаю как объяснить это чувство, хочется прямо весь мир обнять, - говорит она. - Мы все живем в искусственно созданной изоляции последние пару десятков лет, нас науськивали друг на друга, разделили на касты.

А оказалось, что касты всего две, они относятся друг к другу как 97 к 3, и я понимаю, что я – часть огромного небезразличного к себе и к своей стране большинства.

Казалось бы, что может быть протестного в одиноком стучании по тазикам и кастрюлькам? А вот может, я это поняла, и мой тазик наготове каждый день уже без пяти минут семь. Потому что это одиночное стучание не одиночно, ведь я слышу таких же как я со всех домов во дворе, и с каждым днем шум нарастает все сильнее.

Мы сможем, это наша страна. Уручье, давайте сделаем громче!"

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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