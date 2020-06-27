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Главный санитарный врач Украины заявил о президентских амбициях

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  • 27.06.2020, 15:45
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Главный санитарный врач Украины заявил о президентских амбициях
Виктор Ляшко

Виктор Ляшко рассказал, когда может выдвинуть свою кандидатуру.

Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман 26 июня, отвечая на вопрос о политических амбициях.

"Наверное, да, [хочу стать президентом]. На следующих [выборах президента в 2024 году], наверное, [баллотироваться не буду]. А вот [в 2029 году], возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период", – сказал санврач.


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