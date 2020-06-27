Минчанин: Колхозная власть уходит в закат 6 27.06.2020, 15:47

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Фото: tut.by

У Лукашенко не осталось традиционного электората.

Минчанин рассказал на странице гражданской кампании «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» о том, что говорят пожилые люди, которые раньше голосовали за диктатора:

- Здравствуйте, хочу рассказать о том, как поменялось мировосприятие старшего поколения. Я живу в районе Минска, где превалирует старая застройка. Как правило, ряды бабушек на лавочках – картина традиционная и повсеместная. Также и у меня.

Каждый день, возвращаясь с работы я прохожу лавочку с бабушками у своего подъезда, здороваюсь. Периодически приветствие перетекало в обсуждение тем насущных, таких как капитальный ремонт дома или длинные очереди в ближайшем магазине. Однако, этим летом все поменялось. Теперь бабушки нашего дома стали активно обсуждать политическую ситуацию, в том числе и не без моего участия. Да, поколение весьма преклонного возраста, интернетом старушки не пользуются, но у меня складывается такое ощущение, что эти женщины все понимают на уровне интуиции. «Ну сколько же можно уже сидеть?! Уцепился за этот трон, в гроб же с собой не понесет». Вот такие фразы чаще всего звучат у подъездной лавочки.

В далеком 1994 многие из моих соседок голосовали за Лукашенко, да и на последующих «выборах» тоже. А вот сейчас ситуация кардинально поменялась – никто, совершенно никто не будет голосовать за трехпроцентного. А сколько таких дворов и лавочек в Минске? Сколько в Гомеле, Гродно, Витебске, Орше, да и по всей стране? И мне кажется, что такие лавочки с бывшими представителями лукашенковского электората – это и есть наилучший показатель того, что эпоха колхозного царства уходит в закат.