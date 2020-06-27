Пошел на новый срок 1 Аркадий Дубнов

27.06.2020, 15:59

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Аркадий Дубнов

За что в Кыргызстане приговорили очередного президента.

23 июня 2020 года впервые в СНГ бывший глава государства получил реальный тюремный срок. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением госнаград — по обвинению в причастности к незаконному освобождению из колонии в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Ранее преступниками в Кыргызстана были объявлены и двое из трех предшественников Атамбаева, однако им удалось бежать из страны. Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев во время революции 2005 года уехал в Москву, а второй, Курманбек Бакиев (приговорен к 24 годам), нашел убежище в Минске, спасаясь от революции 2010 года. Лишь третий президент Роза Отунбаева, которая фактически уступила власть Атамбаеву в 2011 году, может спокойно жить в своей стране – к ней в «демократическом» Кыргызстане нет претензий. Хотя Атамбаев, несомненно, несет свою долю ответственности за освобождение Батукаева, его нынешнее положение — скорее результат проигранной политической игры.

Дело Батукаева

В 2006 году Азиз Батукаев, этнический чеченец, родившийся в Кыргызстане, был приговорен к 16 годам заключения по тяжким обвинениям в убийстве и контрабанде. Спустя 7 лет под предлогом смертельного заболевания (рак крови) он был освобожден — и на специально присланном за ним самолете доставлен на историческую родину в Чечню. Вскоре власти Кыргызстана обнаружили, что медицинские свидетельства о его болезни были сфальсифицированы, но все попытки добиться выдачи Батукаева обратно оказались безрезультатны – Грозный отвечал на запросы молчанием. С тех о судьбе Батукаева ничего не известно, кроме одного: он жив.

Дело о его незаконном освобождении было возбуждено вскоре после случившегося, но по неизвестным причинам приостановлено. Возглавлял страну в тот момент Атамбаев. Возобновили следствие лишь в январе 2019 года — когда экс-президент вошёл в жесткий клинч со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым, которого своими же руками привел к власти за год с лишним до этого.

На попытки следователей допросить Атамбаева в качестве свидетеля он отвечал категорическим отказом, считая это дело политическим. С июня прошлого года он вместе с частью своих сторонников обосновался в собственной резиденции в местечке Кой-Таш неподалеку от Бишкека. В конце июля ему удалось добиться согласия на встречу в Москве с Владимиром Путиным. Незадолго до этого в Россию приезжал Жээнбеков. Именно он попросил российского президента «вразумить» Атамбаева и призвать его вернуться к диалогу с властью.

Несговорчивый экс-президент вылетел в Москву с российской военной базы Кант, куда прибыл во главе кортежа из сотни машин. Согласно его публичным заявлениям, в аэропорту Бишкека был высокий риск оказаться задержанным.

Тем, кто подозревал, что он хочет сбежать в Россию, Атамбаев ответил, что вернётся уже на следующий день. Слово он сдержал, но, выслушав Путина, вежливо давшего понять, что он не намерен вмешиваться в спор между бывшими соратниками, от примирения со своим преемником отказался.

Спустя несколько дней в Кой-Таш прибыли силовики из Бишкека, чтобы силой доставить Атамбаева на допрос. Обороняющиеся сторонники экс-президента стали забрасывать прибывших камнями. По спецназу «Альфа», вызванному на следующий день на подкрепление, был открыт огонь, стрелял и сам Атамбаев. Существуют подозрения, что именно он убил погибшего при штурме офицера-"альфовца". Так или иначе, рассмотрение этого судебного кейса еще впереди — и вероятность того, что тюремный срок для Атамбаева может быть увеличен, весьма высока.

Закрытый суд

Почему суд по делу об освобождении криминального авторитета был закрытым, непонятно – как утверждают адвокаты экс-президента, там не было никаких государственных секретов.

Это породило обоснованные подозрения, что в процессе были скрыты обстоятельства, позволившие вывести из-под наказания в виде лишения свободы 18 остальных фигурантов дела. В их числе бывший генпрокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева, экс-советник главы Службы исполнения наказаний и глава центра гематологии... Часть из их отделались штрафами, другие были освобождены за истечением срока давности либо приговорены к небольшом сроку, но также освобождены, поскольку им было засчитано в двукратном размере нахождение в СИЗО до суда.

Сам Атамбаев участвовать в процессе отказался, не желая находиться в клетке вместе с другими обвиняемыми и считая суд несправедливым. Отказался он и от последнего слова.

В итоге бывший президент оказался единственным фигурантом дела, получившим реальный, причем весьма значительный срок лишения свободы. Действительно ли на нем лежит главная вина за освобождение Батукаева, сказать сложно, ведь судебный приговор, основан на показаниях, данных против экс-президента остальными обвиняемыми — благодаря чему сами они остались на свободе. Из-за закрытого характера процесса объективно оценить обоснованность приговора невозможно.

Логичный финал

Шесть лет президентства Атамбаева, которые начались с его победы на выборах в 2011 году, поначалу отличались демонстрацией приверженности к демократическим процедурам и уважения антитоталитарной конституции, принятой на волне второй революции 2010 года. Президент даже создал публичный календарь с обратным отсчетом времени, остающимся до истечения срока его президентских полномочий. Но уже к середине этого срока Атамбаев заговорил о необходимости внесения поправок в Основной закон, целью которого должно стать превращение Кыргызстана в парламентскую республику, где реальная полнота власти будет принадлежать премьер-министру. Такое стремление не без оснований было воспринято как попытка Атамбаева сохранить свои властные полномочия после конца президентского срока. Президент надеялся возглавить правительство, будучи лидером нацеленной на большинство в парламенте Социал-демократической партии. Планы президента по изменению конституции и узурпации власти вызвали резкие протесты в стране. Бывшие соратники Атамбаева по временному правительству, пришедшему к власти на волне революции 2010 года, напомнили ему о данных ими в конституции гарантиях ее неприкосновенности вплоть до 2020 года. В ответ президент обрушился на бывших коллег, в том числе, на экс-президента Отунбаеву с публичными оскорблениями, а бывшего вице-премьера Текебаева упрятали в колонию, обвинив в коррупции и контрабанде.

Планы президента по изменению конституции и узурпации власти вызвали резкие протесты в стране

Тем не менее Атамбаев вынужден был дать обещание, что не станет занимать пост премьер-министра. Он назначил главой правительства Сооронбая Жээнбекова, выходца с юга страны, и сделал все, чтобы обеспечить ему поддержку на президентских выборах в 2017 году. Происхождение Жээнбекова должно было принести ему голоса южных кланов, что является важным фактором внутренней политики страны, где президенты традиционно чередуются, южанин сменяет выходца с севера и наоборот. Атамбаев рассчитывал, что, пользуясь влиянием на вновь избранного президента и тем, что тот должен быть обязан ему своему президентскому креслу, он сможет по-прежнему оставаться пусть неформальным, но лидером страны.

Экс-президент уже примеривал на себя китель Дэн Сяопина и сюртук Ли Куан Ю — но его подвели нервы. Когда один из участников президентской гонки, популярный политик Омурбек Бабанов был с помпой принят в Казахстане, Атамбаев обвинил соседей — и лично Назарбаева — во вмешательстве во внутренние дела Кыргызстана. Это был скандал. Итогом его стало серьезное ухудшение двусторонних отношений. Исправить ситуацию удалось только Жээнбекову после победы на президентских выборах, что вызвало неприкрытое раздражение Атамбаева. Он принялся открыто оскорблять своего преемника и людей из его ближайшего окружения. Жээнбеков оказался быть гуттаперчевым послушником в отношении своего недавнего благодетеля и, в свою очередь, проявил характер.

Так началось жесткое противостояние между четвертым и пятым президентами Кыргызстана, которое в конце концов привело к судебному процессу и сенсационному приговору. И, хотя Атамбаев отчасти сам виноват в том, что произошло — вследствие как неадекватной оценки им своей роли в истории Кыргызстана, так и специфических свойств его личности — исход дела может создать ему ореол политического мученика. Вполне возможно, что сам экс-президент именно на это и рассчитывает.

В условиях страны с весьма сильно политизированным населением, но с не слишком высоким правовым сознанием, к тому же испытывающей серьезные экономические проблемы на фоне пандемии коронавируса, возникновение такого рода «мучеников за идею» грозит не самыми лучшими перспективами.

Кто может гарантировать, что мы пересчитали уже все звенья «гребаной цепи» революций в Кыргызстане?

Аркадий Дубнов, The Insider