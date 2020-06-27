Нервы населения не выдерживают 4 Александр Обухович

27.06.2020, 16:20

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Александр Обухович

За прошедшие годы ситуация изменилась кардинально.

Вообще говоря, я не собирался участвовать в нынешней выборной кампании. Тем более ее комментировать. Поскольку был убежден в отсутствии подготовленной альтернативы. Однако последние события показали, что значительная часть населения устала от бесперспективности нынешней системы управления.

И сегодня нет уверенности, что теперешние кандидаты готовы возглавить страну в столь сложной обстановке. Это в 1994г. Лукашенко мог стать президентом, опираясь на старую, еще советскую номенклатуру. Включая «красных директоров». Имитируя к тому же привычные для них методы управления.

За прошедшие годы ситуация изменилась кардинально. Профессиональные критерии подбора кадров заменил критерий личной преданности. Практически исчезли «красные директора», уступив место обычным чиновникам, зачастую - без учета даже их номинальной профессиональной квалификации.

В результате сформирована «вертикаль» власти, где не предполагается никакая инициатива снизу. Лишь безусловное исполнение указаний вышестоящих. Первой задачей любого руководителя является обеспечение выполнения любых его указаний.

Эта система распространяется не только на армию и силовые структуры, но и на всю административную деятельность. В виде бонусов за лояльность система закрывала глаза на возможные коррупционные грехи руководителей в рамках молчаливо принятого уровня, соответствующего рангу. Одновременно это гарантировало для власти возможность в любой момент убирать либо неугодного, либо слишком жадного. Власть строго пресекала создание кланов и группировок.

Естественно, для такой системы абсолютно неприемлемы любые формы контроля со стороны общества. С зубовным скрежетом терпится частный капитал. Особенно - с иностранным участием, куда власть системы не всегда распространяется. Как заявили г-ну Каукасу, пытавшемуся привлечь капитал в деревообработку: «Дай денег и ни во что не вмешивайся!» На таких условиях из иностранцев могут прийти в Беларусь только жулики.

Худо-бедно справляясь с проблемами территорий и развитием социальной сферы, система оказалась абсолютно непригодна к управлению экономикой. Хозяйствующие субъекты система рассматривает как дойных коров, не принимая на себя никаких обязательств по их «кормлению». Но стараясь их любой ценой сохранить как свою ресурсную базу, даже если ресурсов от них поступало все меньше.

Такая система может работать только при непрерывном поступлении средств извне. Сначала это было «советское наследство» и российская нефтегазовая подпитка, потом - внешние кредиты и займы. В рамках такого «хозяйствования» экономический потенциал страны деградировал до потери конкурентоспособности. Система присвоила себе право изымать любые ресурсы на нужды государства, которые все чаще оказываются нуждами самой административной системы. Безмерно разбухшей и абсолютно неэффективной. Сегодня она яростно сражается не за нужды общества и государства, а за свое собственное существование.

С течением времени административная система превратилась в уродливый нарост на теле государства. Вытягивающий из него ресурсы, так необходимые для модернизации экономики. Реформированию эта система вряд ли подлежит, поскольку не располагает ни кадрами нужной квалификации, ни требуемой гибкостью структуры.

Но ведь и другой нет. Простой слом системы вызовет только хаос в государстве, где слишком многие зависят от государственных услуг. Для ее замены на более-менее современную структуру необходимы и время, и политическая воля, и приличная квалификация реформаторов. Шашкой здесь махать опасно, так можно и государство смахнуть.

Тем более что у нас есть опыт: деградировавшая, бессильная партийная номенклатура всем надоела, но «рыночные реформы» Горбачева-Ельцина, безграмотно проведенные, привели к уничтожению СССР и обнищанию населения. Не хотелось бы наступать на те же грабли. Именно поэтому я с опаской смотрел на кандидатов в президенты, в программах которых ничего, кроме «демократии» и «Запад/Восток нам поможет», не было. И программ новых кандидатов в президенты пока нет. Кстати, опыта работы в реальных производственных структурах нет ни у одного из них.

Честно говоря, я больше надеялся не на «выборы», а на банкротство «белорусской модели». Когда при отсутствии ресурсов на свое безбедное существование сама номенклатура будет вынуждена думать, как избежать банкротства государства. Тем более что она уже заражена недугом советской номенклатуры: далеко не бедных людей среди них уже много, произвол президента их уже пугает, они хотели бы легализовать свои капиталы и доживать спокойно.

Но банкротство откладывается. Поскольку власть вместо реформ все глубже загоняет страну в долги, успешно их проедая. К моменту банкротства может оказаться, что долги невозвратны и внешнего управления не избежать. А под внешним управлением еще никто не разбогател.

Существующая экономическая модель устраивала очень многих. Еще в январе таксист мне говорил: жизнь прекрасна. Надо тебе заработать - всегда есть где. Здесь не найдешь - в России и Польше всегда квалифицированные работники требуются. Только не ленись!

Однако, похоже, пандемия коронавируса и накатывающий мировой кризис привели к тому, что нервы населения не выдерживают. Отсюда - феномен популярности альтернативных кандидатов, рост политической активности и готовность голосовать за любого, кроме действующего президента. Не совсем конструктивно, но понятно.

Александр Обухович, «БелГазета»