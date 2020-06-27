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Присоединяйтесь к гремящим и поющим!

  • 27.06.2020, 16:38
  • 1,366
Присоединяйтесь к гремящим и поющим!

Жительница Пинска призвала поддержать Флешмоб солидарности.

Об этом она пишет Telegram-каналу «Баста!».

«Жителям Пинска! - пишет она. - Спасибо тем кто поддерживает велофлешмоб. Аж подпрыгиваю от радости, что вы с нами!

Знаю, очень многих не устраивает нынешнее положение. Многие хотят перемен. Обращаюсь ко всем смелым и неравнодушным кто ещё не пробовал: давайте сегодня пошумим! И завтра. И послезавтра. Присоединяйтесь к гремящим и поющим!»

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


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