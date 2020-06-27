Известный белорусский фехтовальщик: Никогда не голосовал за Лукашенко 4 27.06.2020, 16:58

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Дмитрий Лапкес выступил за проведение свободных выборов в Беларуси.

Заслуженный мастер спорта Беларуси, экс-член сборной по фехтованию Дмитрий Лапкес порассуждал о cитуации в Беларуси, пишет «Трибуна».

«Конечно, я слежу за ситуацией в стране. Я сейчас проживаю в США. К сожалению, я уехал работать в другую страну во многом из-за того, какая ситуация в Беларуси складывалась в последнее время. Это и экономическая составляющая, и, конечно, номенклатурно-политическая, если можно так сказать.

Лукашенко я никогда не поддерживал и никогда за него не голосовал с самых первых выборов. Что касается других претендентов на выдвижение в президенты, лично я симпатизирую Виктору Бабарико. Хотя, если честно, мало что знаю о нем лично. Вместе с тем, я считаю то, что происходит сейчас в отношении альтернативных кандидатов, да и простых граждан, которые пытаются отстаивать свою точку зрения, крайне неприемлемо.

Я, как все разумные люди, за свободу слова и выбора. Рад видеть, что многие люди в Беларуси перестали бояться и высказываются о том, что в нашей̆ стране необходимы перемены. Ведь, в конце концов, именно простые граждане должны решать, кто и как должен управлять страной», – сказал Лапкес.

Напомним, Лапкес участвовал в четырех Олимпиадах. Лучший результат там – 4-е место в Афинах-2004. Спортсмен выиграл серебряную медаль в командном сабельном турнире на чемпионате мира по фехтованию в 2011-м году.