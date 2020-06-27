Михаил Бондаренко: Будем бороться дальше 2 27.06.2020, 17:01

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Михаил Бондаренко

Активист «Европейской Беларуси» — на свободе после 17 суток ареста.

У входа в тюрьму на переулке Окрестина в Минске Михаила Бондаренко встретили друзья, родственники и журналисты, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Активист был похищен 10 июня и тайно осужден за участие в пикете по сбору подписей, который прошел в Минске 31 мая.

«Настроение отличное, будем бороться дальше», - сказал он после выхода на свободу.