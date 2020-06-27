Сотни бастующих россиян в Находке заблокировали центральную улицу 27.06.2020, 17:16

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Жители города в Приморском крае вышли на забастовку против строительства химического завода.

Организаторы акции в российском городе сообщили корреспонденту "Сибирь.Реалии" о 300 участниках митинга. По свидетельству очевидцев, протестующие мешали движению автотранспорта, перекрыв одну из центральных дорог города. Они непрерывным строем переходили через пешеходный переход с разных сторон улицы.

Через час после начала акции и практически полной остановки движения сотрудники полиции задержали семь человек, в том числе организаторов забастовки. Как рассказала редакции одна из них, Лариса Лунева, полиция предъявила им обвинение в "незаконной организации митинга и нарушении режима самоизоляции". При этом ранее активисты подавали заявку на проведение митинга на площади Красных Партизан, но власти ее не одобрили из-за эпидемии коронавируса.

"Хотя таким образом они нарушают наше конституционное право на свободное перемещение", – отметила активистка.

Накануне акции протеста представители будущего завода провели круглый стол с экологами и администрацией города в режиме онлайн. "Мы готовы к любым формам диалога с гражданами, организациями, у кого есть интерес. Все работы, которые проходят на строительной площадке нашего будущего завода, проводятся в соответствии с законодательством России", – сказал специалист по связям с общественностью завода Виталий Горичев.

Завод по производству минеральных удобрений планируют строить в Приморье с 2012 года. Сейчас в качестве площадки утверждена территория опережающего развития "Нефтехимический". Ожидается, что предприятие заработает в 2023 году. Местные жители и экологи против: завод будет выпускать аммиак, метанол и карбомид, сбывать их за рубежом, а производство вести рядом с людьми. Активисты считают, что производство может быть опасно для жизни.