Валерий Карбалевич: Народ проснулся 1 27.06.2020, 17:26

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Ход избирательной кампании идет по схеме: белорусы против Лукашенко.

О проходящей в Беларуси политической кампании «Слонiмская газета» поговорила с экспертом Валерием Карбалевичем.

— В трактовке Лукашенко термин захвата власти означает то, что на выборах народ проголосует против него. И я думаю, что на этих выборах народ действительно проголосует против Лукашенко, электоральное поражение Лукашенко на этих выборах очень вероятно. Другое дело, признает ли власть это поражение и не отразится ли это на тех итоговых цифрах, которые даст Лидия Ермошина. Это уже совсем другой вопрос.

— А если произойдет смена власти, что ждет страну?

— Начнется движение и развитие.

— Есть ли реальный риск того, что Беларусь может быть аннексирована Российской Федерацией?

— Я думаю, что реального риска нет, это все мифологемы, придумки, которые прежде всего распускаются официальной властью, самим Лукашенко для того, чтобы запугать общество, поставить людей перед странным выбором. На самом деле такой угрозы нет.

— Лукашенко все время винит кого-то. Например, он говорит, что пандемия коронавируса кому-то на руку, что будет серьезное экономическое давление. То есть, по его словам, сложную экономическую ситуацию создал кто-то, но только не его проводимая политика.

— Это традиционные приемы перекинуть вину за ситуацию в стране на какие-то внешние силы. Хотя эта политическая кампания как раз демонстрирует, что влияние внешних сил на Беларусь минимально. И в этом отличие нынешней ситуации от предыдущих. Сегодня все международные субъекты дают белорусам возможность самим решать свою судьбу, никто особо не вмешивается. Лукашенко пытается смоделировать, переформатировать ход избирательной кампании, которая идет по схеме: народ против Лукашенко. Он ее хочет переформатировать в другую схему: Кремль против Лукашенко. Но как-то это не слишком работает.

— Валерий Иванович, реально ли народу изменить в стране ситуацию?

— На этот вопрос ответа никто не знает. Давайте подождем 9-10 августа. До сих пор это не удавалось, сейчас народ вроде проснулся, и хватит ли у него политической воли довести изменившиеся электоральные настроения до конца, посмотрим.