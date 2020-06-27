Дело не в отравленной воде, а в испорченной системе Денис Казакевич

27.06.2020, 17:43

Фото: tut.by

Кризис не перерос в катастрофу только благодаря усилиям волонтеров.

Кризис с питьевой водой в Минске показал, как будут действовать власти в случае аварии на АЭС: бездействие, отрицание, преуменьшение, полумеры, помощь извне, замораживание проблемы и на всех этапахложь.

В среду у 800 тысяч жителей Минска из кранов потекла вода, непригодная к употреблению. Минздрав передал результаты проб в администрацию. О том, что воду пить нельзя людям никто не сказал.

После того, как скрывать проблему стало уже невозможно, они стали преуменьшать ее масштаб. По телевидению сказали, что вода «полностью соответствует всем нормативам, присутствует только запах».

После того, как люди стали вызывать скорую помощь и попадать в больницы, власти начали реагировать, но делать, при этом, так мало, как только возможно: выложили заявление на сайт, а в городе появились цистерны с водой.

Не был создан антикризисный штаб с привлечением войск. Не было экстренного оповещения населения. Не была организована раздача бесплатной бутилированной воды и доставка тем, кто в этом нуждается. Кризис не перерос в катастрофу только благодаря усилиям волонтеров и частного бизнеса, которые делали то, чем должно заниматься государство.

Внятного ответа на вопрос, что именно произошло пока нет. Когда можно будет пить воду из под крана неизвестно. После вредной для здоровья лжи о качестве воды доверять властям нельзя. Рядовая внештатная ситуация превратилась в огромную проблему.

Почему чиновники и коммунальные службы не смогли адекватно отреагировать на кризис? Дело не в Мингорводоканале — дело в том, как устроена система управления в стране. На эпидемию коронавируса власти реагировали по тому же самому алгоритму.

Вначале ничего не делали, чтобы подготовиться к надвигающейся эпидемии. Потом — отрицали ее существование, не вводили карантин, устроили парад и играли в футбол. Когда катастрофа случилась, преуменьшали ее масштабы, неадекватно реагировали, бросали медработников на передовую без средств защиты. Заставляли писать посмертный диагноз «пневмония неподтвержденной идеологии».

Все эти действия властей не решали проблему. Проблему решали личный героизм медработников, усилия волонтеров и частного бизнеса, помощь из Китая, Польши, ЕС. Проблема не решена: тысячи белорусов потеряли и еще тысячи потеряют свои жизни из-за неадекватных действий властей.

В этом году запускается Белорусская АЭС, но система управления в стране не в состоянии обеспечить безопасность. Если случится авария на АЭС, они будут действовать точно также, как и во время кризиса с питьевой водой в Минске, точно также, как и при эпидемии. По-другому они не умеют.

Лукашенко строил свою вертикаль 25 лет, но теперь время Лукашенко закончилось. Лукашенко должен уйти. Это не вопрос политических предпочтений. Это вопрос безопасности и выживания.

Денис Казакевич, «Фейсбук»