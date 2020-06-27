«Тефлоновый рейтинг» прогорел насквозь 1 Борис Вишневский

27.06.2020, 18:11

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Борис Вишневский

Как же они боятся, эти жулики.

1. У моей парадной повесили объявление: УИК-150 предлагает 28 июня, проголосовать на «придворовой территории». Вообще-то, это новое слово в городском словаре россиян: бывает придомовая территория, и бывает дворовая. А «придворовая» — это что за зверь?

При этом жителей зовут на досрочное голосование вплоть до 30 июня, причем им это предлагается в том числе «вне помещения» УИК.

Уже пальцы стер о клавиатуру, объясняя очевидное: друзья и соседи, если вы решили идти голосовать — ни в коем случае не делайте этого досрочно!

Это 100-процентная гарантия того, что ваш бюллетень, если на нем написано «против», подменят на бюллетень «за».

Если голосуете — только 1 июля! И то, конечно, могут подделать, но это немного сложнее. А проголосовать досрочно — значит, просто подарить свой голос жуликам- «обнуляторам».

2. Утреннее письмо.

«Жилищный комитет. Городской центр жилищных субсидий. Чайковского 46-48

Мало того что заставили всех работников открепиться и проголосовать по месту работы на участке 2233, Чайковского 77, так ещё сегодня 26 июня около 10 часов утра избирательная комиссии сама приедет с урной по месту работы (Чайковского 46-48), чтобы все поименно проголосовали. Все списки прямо от избирательной комиссии идут на стол руководству. Но всё это на словах, якобы для удобства граждан».

3. Вечерний звонок.

По просьбе звонившего, не называю даже район.

Сотрудников бюджетного учреждения оформили «наблюдателями от Общественной палаты». Велели наблюдать.

Сегодня им сказали, что пойдут по домам — смотреть, как досрочно голосуют «надомники». На самом деле, привели в какое-то административное помещение, и член комиссии доверительно сообщила: «Нам сказали, что вы — надежные люди. Вас предупредили, что вы должны нам помогать».

После чего выдали распечатки из домовых книг и велели заполнять книги учета проголосовавших избирателей — с ФИО, паспортными данными, временем «голосования», — и расписываться за этих якобы проголосовавших.

При этом члены комиссии и какие-то неизвестные присутствовавшие граждане весело шутили, что, мол, мы потом все бюллетени «против» выкинем и вместо них положим бюллетени «за».

Все следующие дни велели так же приходить «помогать».

Да, звонивший мне обоснованно опасается, что его уволят с работы, если он публично пожалуется и назовет свое имя.

Но все описанное — это 100-процентный состав статьи 142 УК РФ.

У меня нет никаких сомнений в том, что все описанное — правда.

Как же они боятся, эти жулики, что применяют такие способы обеспечения своего мошеннического «обнуления».

Честным путем они бы никогда этого не добились.

И это лучшее доказательство того, что никакого «тефлонового рейтинга» у Путина больше нет. Он необратимо треснул еще во время «пенсионной реформы». А теперь, — после трех месяцев правления из бункера, — прогорел насквозь.

Путин смертельно надоел большинству граждан, и должен уйти.

И никакие объявленные Памфиловой «итоги» — с заранее определенными процентами, — ему не помогут. Потому что никто в них не поверит. Они вызовут только отвращение.

Борис Вишневский, Telegram