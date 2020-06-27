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«Мы хотим честные выборы»: белорусы Братиславы вышли на акцию солидарности

  • 27.06.2020, 19:09
  • 1,815
«Мы хотим честные выборы»: белорусы Братиславы вышли на акцию солидарности

Еще одна европейская столица поддержала белорусов.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», сегодня белорусов поддержали и в столице Словакии Братиславе. Напомним, сегодня акции солидарности уже прошли в Варшаве, Мюнхене, Берлине, Париже и даже на Бали.

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