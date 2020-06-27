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Флешмоб солидарности в Новополоцке: из окон звучит «Свергнем таракана!»

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  • 27.06.2020, 19:13
  • 2,528
Флешмоб солидарности в Новополоцке: из окон звучит «Свергнем таракана!»
Иллюстрационное фото

Из окон белорусских квартир играют протестные песни.

"Баста!" публикует видео из Новополоцка. Как пишет Telegram-канал, из этого окна "Перемен" , "Свергнем таракана" и "Стены рухнут" звучали сегодня целый день и продолжают звучать сейчас.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


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