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Как минская пятиэтажка поддержала белорусских врачей и политзаключенных

  • 27.06.2020, 19:34
  • 3,762
Как минская пятиэтажка поддержала белорусских врачей и политзаключенных

Музыка, кастрюли и бело-красно-белый флаг.

Telegram-канал "Баста!" показал, как обычная минская пятиэтажка в спальном районе поддержала Флешмоб солидарности. Из трех окон звучит музыка, в двух - гремят в кастрюли, а один из жильцов размахивает флагом. Очень круто! Берем пример!

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