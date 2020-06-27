Как минская пятиэтажка поддержала белорусских врачей и политзаключенных 27.06.2020, 19:34

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Музыка, кастрюли и бело-красно-белый флаг.

Telegram-канал "Баста!" показал, как обычная минская пятиэтажка в спальном районе поддержала Флешмоб солидарности. Из трех окон звучит музыка, в двух - гремят в кастрюли, а один из жильцов размахивает флагом. Очень круто! Берем пример!

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