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«Не то что пить, посуду и руки мыть не рискуем»

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  • 27.06.2020, 19:51
  • 2,571
«Не то что пить, посуду и руки мыть не рискуем»
Иллюстрационное фото

Минздрав снял запреты на использование воды из-под крана, но белорусы жалуются на ее качество.

Минздрав и Мингорисполком сообщили, что использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты.

Как говорится в заявлении, специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме.

Однако, как пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь», качество воды в некоторых районах оставляет желать лучшего.

«Романовская Слобода, 9. Не то что пить, посуду помыть, руки не рискуем. Вонь мерзкая. Третий день душ не принимаем. Дозвониться невозможно ни в ЖЭС, ни в санстанцию, ни в Водоканал. Как пользоваться этой водой? Мыться? Вонять?»


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