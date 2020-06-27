«Не то что пить, посуду и руки мыть не рискуем»4
- 27.06.2020, 19:51
- 2,571
Минздрав снял запреты на использование воды из-под крана, но белорусы жалуются на ее качество.
Минздрав и Мингорисполком сообщили, что использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты.
Как говорится в заявлении, специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме.
Однако, как пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь», качество воды в некоторых районах оставляет желать лучшего.
«Романовская Слобода, 9. Не то что пить, посуду помыть, руки не рискуем. Вонь мерзкая. Третий день душ не принимаем. Дозвониться невозможно ни в ЖЭС, ни в санстанцию, ни в Водоканал. Как пользоваться этой водой? Мыться? Вонять?»