Обращение к белорусам Дмитрия Лаевского, адвоката Виктора Бабарико 23 27.06.2020, 20:05

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Дмитрий Лаевский. Фото: Facebook

Кандидат в президенты находится в сложной ситуации.

Об этом защитник потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский пишет в «Фейсбуке».

- Ровно две недели назад я жил обычной жизнью юриста, которому все некогда - рано утром уходишь из дома, поздно приходишь, все время проводишь в документах, с клиентами, в судах, на следствии, разговариваешь в основном на юридические темы - с учетом моей специализации эти темы не особо веселые, почти не видишься с друзьями, они тебя забывают, и думаешь, что вокруг всем все равно, и в принципе сомневаешься, что где-то могут быть неравнодушные и энергичные, веселые люди.

18 июня 2020 года я испытал и продолжаю испытывать культурный шок - вы все удивительные, вас так много, вы такие свои. И я впервые пишу такое послание, потому что я вдруг понял, что это значит, когда за нами столько прекрасных людей. Арест Виктора Дмитриевича, произведенный вопреки праву, открыл новую страницу единения белорусов и осознания ими себя как нации. Вы меня простите за патетику, но это действительно так. Это очень белорусский человек (а я такие вещи чувствую) и просто так сложились обстоятельства, что он появился в то время, когда, видимо, оформилась в нем потребность.

Ему сейчас нелегко, но он выдержит и выстоит. Не останавливайтесь и продолжайте писать ему письма, не забывая про других людей в сизо, которые тоже пострадали.

Извините меня, что не могу всем ответить - я получаю сотни сообщений и они все замечательные и достойны ответа, но это физически невозможно, хотя я все читаю. Ваши пожелания не только придают сил, но и обязывают.

Я прошу прощения у журналистов, на чьи звонки и сообщения я не успеваю отвечать. Стараюсь отвечать, но много моментов, когда я без телефона или планшета, или когда мне нужно срочно готовить документ, или когда совещание с коллегами, или суды и следствие. За эти дни я проникся огромным уважением к СМИ, потому что без вас нас бы не начали пускать общаться с клиентами в сизо и вообще многие вопросы, наверное, не разрешились бы. Когда-то я читал исследования про социальный конформизм, и там говорилось, что зло быстрее появляется в состоянии неизвестности для общества, а вы делаете все известным, поэтому боретесь со злом, и я вам, как защитник, очень благодарен.

Две недели назад мой блог читало пару десятков человек, да и в принципе я его не рассматривал как некий канал связи с миром. Но хорошо, что вы все теперь здесь, поэтому я буду делиться новостями.

Кстати, пост об уходе людей из бюро - это пост не про тех, кто ушел, а про тех, кто остался. Никакого давления ни на кого не было, да и за что, и каждый вправе сам определять свой путь, поэтому эта тема закрыта. Но на это откликнулись сотни, если не тысячи, белорусов с разными предложениями помощи, и я вам так благодарен, что даже не знаю, как это выразить. И еще раз спасибо моим ребятам, вы лучшие!

Я не был раньше медийным человеком и не особо представлял, как работают соцсети, но мне объяснили, что появление хейтеров - это будто бы хороший показатель, так что вроде как все правильно

Много есть кому сказать спасибо, я заранее прошу прощения у тех, про кого не сказал. Добро я не забываю.

Спасибо Сергею Зикрацкому - за петицию про нарушение адвокатских прав. Спасибо Олегу Агееву - за очень доброе письмо 22 июня 2020 года и сильные слова о профессии.

Спасибо адвокатам, которые не побоялись взяться за дела семьи Бабарико и его сторонников.

Спасибо адвокатам, которые помогают всем гражданам, пострадавшим от выражения солидарности, и простым прохожим, схваченным на улицах. Спасибо за вашу смелость и непреклонность.

Когда я оканчивал Национальный государственный гуманитарный лицей имени Якуба Коласа, я хорошо запомнил слова завуча - Лявона Барщевского, который сказал, что чиновники меняются, а со своей совестью нам жить всю жизнь.

Цель моей работы - свобода Виктора Бабарико и подтверждение его невиновности. Это может быть не быстро и это точно не будет просто.

Но мы с вам пройдем этот путь до конца. Считайте это обещанием.