Арьен Роббен возобновил карьеру футболиста в возрасте 36 лет 27.06.2020, 20:31

Игрок будет выступать в Нидерландах.

36-летний нидерландский футболист Арьен Роббен решил возобновить карьеру и подписал контракт с "Гронингеном" на один сезон, сообщает "Зеркало недели. Украина" cо ссылкой на сайт клуба.

Отметим, что Роббен прошел академию "Гронингена" в молодости. Именно в этом клубе он дебютировал на профессиональном уровне.

После "Гронингена" Робенн выступал за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию".

За свою карьеру Арьен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых и победа в Лиге чемпионов (2013).

Также Роббен сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира в 2010. Роббен завершил профессиональную карьеру летом 2019 года.