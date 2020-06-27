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Минимальная зарплата в Украине отрывается от белорусской

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  • 27.06.2020, 20:53
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Минимальная зарплата в Украине отрывается от белорусской

1 сентября в южной соседке Беларуси снова повысят МЗП.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить уровень минимальной заработной платы, об этом 27 июня сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Гордон".

"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", – отметил Зеленский, давая поручение Кабинету Министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил президенту о предварительном графике повышения. Так, с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата будет составлять 5000 гривен (447,18 белорусских рублей).

На данный момент минимальная зарплата в Беларуси составляет 375 рублей, в Украине 4723 гривен (422,4 белорусских рубля).


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