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Правозащитники призвали Туркменистан обнародовать статистику по COVID-19

  • 27.06.2020, 21:02
Правозащитники призвали Туркменистан обнародовать статистику по COVID-19

По официальным данным властей, случаи заболевания COVID-19 в cтране не выявлены.

Власти Туркменистана "ставят под угрозу общественное здравоохранение, отрицая явную вспышку коронавируса", считают эксперты Human Rights Watch (HRW). Правозащитная организация обнародовала соответствующее заявление в субботу, 27 июня, пишет "Немецкая волна".

"Официальные лица утверждают, что (в стране. - Ред.) нет случаев COVID-19, заставляют молчать работников здравоохранения и не способствуют социальному дистанцированию и другим профилактическим мерам", - полагают в HRW.

Правозащитники призвали власти страны собрать и обнародовать данные о заболевших, сделать тестирования широко доступными и "прекратить цензуру по отношению к работникам здравоохранения".

Туркменистан - единственное государство в Центральной Азии, которое продолжает настаивать на отсутствии в стране случаев инфицирования вирусом нового типа. В феврале - марте Ашхабад закрыл границы с Ираном, а затем с Афганистаном и с другими соседними государствами, в свое время входившими в качестве республик в состав СССР.


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