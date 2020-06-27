Минчанин: Давайте стучать громче, чтобы все тараканье логово затряслось

Минчанин: Давайте стучать громче, чтобы все тараканье логово затряслось2
- 27.06.2020, 21:05
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Он нас боится.
Telegram-канал "Баста!" публикует обращение минчанина ко всем участникам Флешмоба солидарности.
"Он нас боится. Боится, когда мы выходим, когда протестуем. Но самое смешное - боится когда мы просто тапками по подоконникам стучим.
Он реально таракан какой-то, который почуял запах и увидел тень занесенного над ним тапка.
Поэтому давайте стучать погромче, так чтобы все его тараканье логово затряслось, и усы задрожали!"
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