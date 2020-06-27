Минчанин: Давайте стучать громче, чтобы все тараканье логово затряслось 2 27.06.2020, 21:05

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Он нас боится.

Telegram-канал "Баста!" публикует обращение минчанина ко всем участникам Флешмоба солидарности.

"Он нас боится. Боится, когда мы выходим, когда протестуем. Но самое смешное - боится когда мы просто тапками по подоконникам стучим.

Он реально таракан какой-то, который почуял запах и увидел тень занесенного над ним тапка.

Поэтому давайте стучать погромче, так чтобы все его тараканье логово затряслось, и усы задрожали!"

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