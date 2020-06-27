Кто в Берлине контролируют качество воды 1 27.06.2020, 21:11

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У того, кто открывает кран с водой в Германии, как правило, не возникает мыслей о ее безопасности.

Проблемы с водой такого масштаба, как в Минске, практически не мыслимы. Питьевая вода – это самый важный продукт питания, именно так прописано на законодательном уровне. Поэтому качество водопроводной воды настолько хорошее, что пить ее можно без опасений заболеть или отравиться, пишет «Салiдарнасць».

Причина среди прочего в том, что питьевая вода находится под постоянным независимым наблюдением. Есть целый ряд микробиологических, химических и радиологических требования, которые обязаны выполнять крупные центральные и небольшие местные водопроводные станции. Именно они обеспечивают поступление питьевой воды юридически установленного качества в водопроводные трубы в зданиях. Хлор используется для дезинфекции воды редко. Обычно, только в случае аварии, но даже тогда его концентрация настолько небольшая, что по пути к потребителям он фактически бесследно исчезает.

Естественно, аварии случаются везде. Если что-то пошло не так, станции обязаны немедленно сообщить об этом в местные санслужбы, которые уже оповещают население. Практически нереально себе представить причину, по которой они этого не сделают. Наоборот местные «водоканалы» стараются быть максимально открытыми, проводят экскурсии, публикуют данные на сайтах, готовы предоставить любую статистику по запросу очень оперативно.

Для владельцев зданий тоже прописаны строгие правила по технической эксплуатации труб. Легионеллы – единственная проблема, которая еще не решена глобально, поэтому если квартира пуста, арендодатель должен следить за тем, чтобы трубы в квартире регулярно промывались и в питьевой воде не было опасных для здоровья микробов. Регулярные проверки питьевой воды проводят только департаменты здравоохранения и некоторые испытательные центры, утвержденные ответственным государственным органом.

Последствия в случае нарушения постановления о питьевой воде могут быть очень дорогими для домовладельцев. Если арендодатель - независимо от размера его системы водоснабжения – нарушает свои обязательства, это обычно рассматривается как административное правонарушение и влечет за собой штраф в размере до 25 000 евро.

Любой, кто намеренно или по неосторожности предоставляет своим арендаторам химически или микробиологически загрязненную воду, совершает преступление, даже независимо от размера системы распределения питьевой воды. Кроме штрафа такое преступление может быть наказано согласно «Закону о защите от инфекций» лишением свободы на срок до двух лет. Компенсация за моральный ущерб тоже предусмотрена.

Поэтому, например, Берлинские предприятия водоснабжения проводят до 66 000 проб в год и стараются модернизировать систему контроля с помощью новых методов. Так последние несколько лет реализуется проект Aquabiotox, при котором качество питьевой воды контролируется среди прочего с помощью маленьких рачков.

На рекламных плакатах Берлинские поставщики воды шутят: «У наших сотрудников особенно хорошие антенны для воды!» Эти сотрудники размером всего два сантиметра и работают на всех девяти берлинских гидротехнических сооружениях.

Та вода, которая протекает через трубопроводную сеть длиной около 8000 километров в бытовые краны, а также в стоки, через которые очищенные сточные воды стекают с очистных сооружений обратно в местную систему водоснабжения, уже давно контролировалась в Берлине с помощью рыб. Этот же метод много лет применялся во многих европейских странах. Например, в Швейцарии в Цюрихе долгие годы индикатором загрязнения служила форель в специальных бассейнах, за поведением которой пристально следили работники.

Рыбам разрешалось выполнять свою работу на гидротехнических сооружениях Берлина только благодаря специальному разрешению на эксперименты над животными – что постоянно подвергалось критике от партии «Зеленых». Раки беспозвоночные и поэтому могут быть завербованы без разрешения. В природе они живут на дне холодных горных ручьев.

На предприятиях вода пропускается через специальные сосуды, в которых лазерные датчики наблюдают за вибрирующими жабрами раков. Если в воде внезапно появятся загрязняющие вещества, вибрация изменится, и обучающее программное обеспечение подаст звуковой сигнал, чтобы источник мог быть локализован и удален из сети в течение нескольких минут. После однонедельной безостановочной смены персонал в сосудах меняется: ракам дают свободное время в аквариуме, где они могут спрятаться под старыми листьями и питаться наростами.

Качество воды контролируется не только на гидротехнических сооружениях, но и в нескольких точках водопроводной сети - частично автоматически, частично посредством ежедневного отбора проб, которые доставляются в лабораторию всего около 100 сотрудников. Возможные источники загрязнения включают утечки, через которые поверхностные воды просачиваются в глубокие скважины водоохранных зон. Также может случиться, что после разрыва трубы запасной элемент не будет установлен должным образом или к нему могут прикоснуться грязные руки. Все это учитывается при контроле.

Не нужно думать, что все предприятия «белые и пушистые» – юридические последствия прямо прописаны в законе. И все же кроме огромнейших штрафов есть еще и моральная ответственность перед жителями. Никому в голову не придет скрывать информацию. Из-за постоянного контроля питьевой воды со стороны гидротехнических сооружений, питьевая вода обычно поступает в собственность чистой и готовой к употреблению.

Но если даже что-то пошло не так, местных жителей оповестят в течение нескольких часов всеми доступными способами.