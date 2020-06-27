Литовцы больше всего доверяют президенту, пожарным и военным 1 27.06.2020, 21:32

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В лидерах также фонд социального страхования и католическая церковь.

Валдас Гайдис, глава компании Vilmorus, проводившей опрос общественного мнения в Литве, рассказал Сharter97.org о том, кому жители балтийской страны больше всего доверяют.

- Ваша компания недавно проводила опрос общественного мнения. Результаты указывают на то, что доверие литовцев к СМИ опустилось на самую низкую позицию за весь период наблюдений с 1998 года. Чем это можно объяснить?

- В июне нынешнего года средствам массовой информации в Литве доверяли 30,7% респондентов и таких было всего на 1,6% больше, чем не доверяющих. В 1998 году, когда мы впервые приступили к таким опросам, доверие средствам массовой информации было очень высоким, выше, чем у церкви, президента и других организаций. Тогда Литва занимала первое место в Европе по доверию к СМИ. Тем не менее, волноваться или переживать не надо, так как эти данные указывают всего лишь на то, что это нормальная ситуация, соответствующая общим тенденциям в Евросоюзе, поскольку люди критически оценивают получаемую информацию.

- Кому больше всего доверяют жители Литвы?

- В топе тех учреждений, которым доверяют, пожарные-спасатели, им доверяют около 90 процентов респондентов. Полиции и армии около 60 процентов жителей страны. Доверием жителей Литвы пользуется и фонд социального страхования — SoDra — более чем 50 процентов, свыше половины респондентов доверяют также католической церкви.

- А кому меньше всего доверяют в cтране?

- Аутсайдеры этого рейтинга доверия — политические партии и парламент. Им доверяют десять и семь процентов наших респондентов соответственно. Можно сказать, что согласно этим данным Литва ничем не отличаемся от других стран Европы. В Европейском Союзе нет ни одной страны, жители которой бы доверяли политическим партиям. Как правило, граждане каждой европейской страны без исключения считают, что политические партии много говорят и мало делают. Такое же мнение среди граждан ЕС доминирует и по отношению к парламентам своих стран. Тем не менее, хотелось бы отметить, что есть некоторые страны в ЕС, в которых граждане доверяют парламентам. Прежде всего — это скандинавские страны.

- Как изменилось после карантина доверие жителей Литвы по отношению к президенту страны?

- Президенту страны Гитанасу Науседе доверяет около 60 процентов респондентов, главе министерства иностранных дел Линасу Линкявичюсу доверяют 49 процентов, премьеру Саулюсу Сквернялису и министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге доверяют 43% и 36% литовцев.