Солидарность на белорусских дорогах просто зашкаливает

Солидарность на белорусских дорогах просто зашкаливает2
- 27.06.2020, 22:28
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Автомобилисты поддержали Флешмоб солидарности.
Telegram-канал "Баста!" публикует видео автомобилистов, которые присоединились к участниками Флешмобу солидарности.
Один из участников акции проехался по минским проспектам Независимости и Победителей с громко включенной музыкой.
Водители из других городов также присоединились к акции.
В Лиде участники акции катались по городу и одновременно вели стрим. Над автомобилем развевался огромный бело-красно-белый флаг.
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