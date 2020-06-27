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Солидарность на белорусских дорогах просто зашкаливает

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  • 27.06.2020, 22:28
  • 3,071
Солидарность на белорусских дорогах просто зашкаливает
Иллюстрационное фото

Автомобилисты поддержали Флешмоб солидарности.

Telegram-канал "Баста!" публикует видео автомобилистов, которые присоединились к участниками Флешмобу солидарности.

Один из участников акции проехался по минским проспектам Независимости и Победителей с громко включенной музыкой.

Водители из других городов также присоединились к акции.

В Лиде участники акции катались по городу и одновременно вели стрим. Над автомобилем развевался огромный бело-красно-белый флаг.

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