Белорусский врач: Народ поставил Лукашенко ультиматум 11 28.06.2020, 8:05

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Фото: «Белсат»

Звук кастрюль слышен уже в Дроздах.

Тысячи белорусов по всему миру выходят в поддержку перемен в нашей стране. Такой волны солидарности еще никогда не было. Одни из самых массовых акций прошли в Тель-Авиве, Лондоне, Варшаве, Вильнюсе, Берлине.

География митингов также поражает — солидарность с белорусскими политзаключенными проявляют в самых экзотических странах, к примеру — в ОАЭ, на Бали и Коста-Рике.

Проживающий в испанской Валенсии врач из Минска Алексей Носов активно следит за событиями, которые происходят в Беларуси. Он резко критиковал действия властей во время эпидемии COVID-19, а также поддерживает белорусов, которые борются за перемены.

Сайт Сharter97.org поговорил с врачом Алексеем Носовым о ситуации в Беларуси.

- Алексей, расскажите, удивили ли вас белорусы?

- Сказать «о, да» — это ничего не сказать. Я поражен, у каждого белоруса в душе сегодня появился зародыш свободы. Людям абсолютно неважно, есть ли у них лидер, есть ли у них место для сбора, если у них время сбора. Они протестуют там, где находятся. Нас много и мы показываем свою солидарность.

Каждый белорус привносит что-то новое в эти события. Происходит что-то невероятное, супер-креативное движение, которого в мире еще не было. Когда-нибудь политологи обратят на эти процессы внимание, ведь происходящее просто беспрецедентно.

- Вы очень жестко критиковали белорусские власти за бездействие во время эпидемии коронавируса. Как COVID-19 повлиял на ситуацию в стране?

- Эпидемиологическая ситуация — это довольно серьезная вещь. Подобные моменты показывают слабые точки государства. Если власть не может отреагировать адекватно, начинает делать ошибку за ошибкой, — это только озлобляет людей.

Начнем с того, что не было принято никаких серьезных мер, которые должны были быть приняты во время эпидемии — введение чрезвычайного положения, взятие на себя расходов населения, выплата пособий, помощь предпринимателям.

Дело в том, что действующая власть в Беларуси осталась без нормальной команды. Когда-то были экономисты, менеджеры, а сегодня их заменили на «удобных» людей, которые не умеют делать «неудобно», не умеют креативить. Cмысл 21-го века, века технологий, уметь делать то, чего нет у других, тогда ты будешь лучшим.

Когда мы поменяем действующую власть, все предложения будут учтены. Можно будет создавать целые платформы по улучшению страны.

Более того, белорусы показали, что они способны существовать без поддержки правительства. Волонтерская инициатива — настоящая концентрированная солидарность, которая показывает, что мы можем самоорганизоваться. Проблемы с СИЗами? Доставили СИЗы. Даже сейчас, когда произошла проблема с водой, раньше всех отреагировали волонтеры. Именно они доставили воду нуждающимся. Правительство пыталось что-то трактором полить, цистерны поставить, но по сравнения с тем, что происходит со стороны народа, это детский лепет. Что сравнивать?

Белорусы очень креативные и солидарные. Кого-то несправедливо уволили? Ему уже собрали cтолько денег, что он может спокойно искать новую работу. Людям дали штрафы ни за что? На эти штрафы собирают деньги. Народ функционирует без этого правительства.

- Что говорят о ситуации в стране ваши друзья, знакомые, родственники, которые живут в Беларуси?

- Людей, которые высказывают поддержку действующей власти и Лукашенко, за последние несколько месяцев вообще не встречал. Видел ботов, которые вяло отбиваются и сразу переходят на личности. Понятно, что это их работа, им платят за посты. Все сейчас думают одинаково, думают в нашем направлении. Сторонники Лукашенко уже как ископаемые. Я хочу поговорить с этими трехпроцентными людьми просто для того, чтобы выяснить почему они поддерживают эту власть, но не могу их найти.

Не знаю ни одного человека, который поддерживает действующую власть. Добавлю, что среди моих знакомых и пациентов есть сотрудники силовых структур, милиции и военные.

- Вы поддержали белорусов, которые участвуют во Флешмобе солидарности с медиками и политзаключенными. Подобная практика была и в Испании. Расскажите, как это происходило у вас?

- Мы еще с самого начала эпидемии коронавируса предлагали поддержать аплодисментами врачей. Так и произошло.

В Испании недовольные действиями правительства запустили еще один флешмоб, которым хотели показать властям, что кастрюли — пустые. Испанцы подхватили идею не сразу. Сначала кто-то один стучал, потом три человека. Затем гремела вся страна.

Когда бьют металлом по металлу — получается очень насыщенный звук. Я выходил на балкон и у меня мурашки бежали по всему телу. Чувствовалась солидарность. Звон кастрюль символизировал то, что у нас происходит дома, в наших сердцах и душах.

Когда этот шум будет слышен по всей Беларуси, когда он будет слышен в Дроздах, тогда к нашему мнению прислушаются. Ведь не обязательно идти против силовых структур. Наша Площадь и солидарность — здесь и сейчас. Протестовать мы можем там, где находимся. Две минуты в день — это не так много, но они могут помочь нам победить.

- Белорусская диаспора также проявила огромную солидарность. Почему события в Беларуси нашли такой отклик у белорусов, которые живут в других странах?

- Потому что где бы мы не были, мы остаемся белорусами. Пару дней назад наша диаспора в Испании также начала пикеты. Получено разрешение на акции 3 июля в Барселоне и Валенсии, Мадрид и все остальные города также готовятся. Обязательно определимся с днем и соберемся все вместе возле посольства Беларуси в Испании. Постоим, пошумим.

На моей памяти белорусы в первый раз так объединились в Испании. Многие даже не знали друг друга, но теперь все познакомились. Мы сдружились, встречаемся и обсуждаем проекты для Беларуси.

Уже сейчас я связался с испанскими социалистами, которые сейчас находятся у власти. Как раз жду ответа от пресс-секретаря партии, чтобы они поддержали нашу страну в борьбе с диктатурой.

- Вы обратились с довольно эмоциональным заявлением, где говорили, что у белорусов есть шанс изменить все в этом году. Как не упустить этот шанс?

- Не упустить этот шанс — это спокойно, доходчиво, мирно объяснить власти, что нас большинство. Наши шансы на победу — 97%. Они это должны понять до 9 августа 2020 года. Пускай проведут соцопросы (хоть и запретили), узнают сами, им проще будет. Мы объединимся и скажем, что нас 97%. Если к нашему мнению не прислушаются, то надо выходить на улицы своих городов, собираться всем, кто не согласен.

Не думаю, что удастся силовиками заткнуть эту здоровую дыру, которая образуется, потому что нет у них средств и возможностей для этого. Они не успеют среагировать и не будет у них никакого шанса.

Пока до 9 августа у Лукашенко есть время, народ Беларуси поставил ему ультиматум. Власти не понимают, что своими действиями только озлобляют людей. Это такой феномен «доброй белорусской гидры», у которой нет яда. Да, она родилась такой, вылезла из болота на солнышке погреться, а тут выбегает «славный богатырь» и начинает рубить голову. А гидра же такая: ей отрубаешь одну, вырастает три. Он рубит, а мы никого не трогаем, зато появляется сотни голов. Так что нас уже не остановить.