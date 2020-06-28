закрыть
28 июня 2020, воскресенье, 11:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске прошел массовый Велопробег солидарности: впечатляющие кадры

3
  • 28.06.2020, 8:12
  • 8,071
В Минске прошел массовый Велопробег солидарности: впечатляющие кадры
Фото: tut.by

В нем приняли участие около сотни велосипедистов.

Около сотни минчан приняли участие в Велопробеге солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Стартовал Велопробег в 20.30 от Дворца Спорта. Колонна проехала по велодорожке вдоль Свислочи, в сторону центра города.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

популярное за неделю

Мнение

Белорусы – гении солидарности
Белорусы – гении солидарности Ирина Халип
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов
Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA