В Минске прошел массовый Велопробег солидарности: впечатляющие кадры

В Минске прошел массовый Велопробег солидарности: впечатляющие кадры3
- 28.06.2020, 8:12
- 8,071
В нем приняли участие около сотни велосипедистов.
Около сотни минчан приняли участие в Велопробеге солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Стартовал Велопробег в 20.30 от Дворца Спорта. Колонна проехала по велодорожке вдоль Свислочи, в сторону центра города.
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!