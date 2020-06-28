В Минске прошел массовый Велопробег солидарности: впечатляющие кадры 3 28.06.2020, 8:12

8,071

Фото: tut.by

В нем приняли участие около сотни велосипедистов.

Около сотни минчан приняли участие в Велопробеге солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Стартовал Велопробег в 20.30 от Дворца Спорта. Колонна проехала по велодорожке вдоль Свислочи, в сторону центра города.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by