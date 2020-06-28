Ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса 14 28.06.2020, 8:30

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Исследователи обнаружили пути распространения COVID-19 по организму.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили пути распространения коронавируса по организму. Об этом пишет Financial Times (перевод - lenta.ru).

Ученые выяснили, что вирус приказывает инфицированным клеткам отращивать полые нити, которые протыкают соседние клетки и инфекция переносится по ним, как по трубам. Данная структура, которую окрестили «зловещими щупальцами», позволяет вирусу атаковать сразу несколько здоровых клеток и ускоряет распространение инфекции.

Поясняется, что подобным способом распространения в организме обладает оспа. Однако даже она не способна на столь активное размножение, как коронавирус.

Ранее ученые сообщили о широком спектре проблем со здоровьем из-за коронавируса, которые могут оказывать воздействие на пациентов в течение многих лет. По утверждению специалистов, инфекция способна нарушать свертываемость крови, что может привести к инсультам, сильному воспалению, которое поражает системы многих органов. Вирус также может вызывать неврологические осложнения, которые варьируются от головной боли, головокружения и потери вкуса или запаха до судорог и спутанности сознания. Кроме того, вирус воздействует на поджелудочную железу, сердце, печень, мозг, почки и другие органы.