Солидарность белорусов и поражение «таракана» 14 Виктор Горбачев

28.06.2020, 8:56

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Фото: Яна Прокопчик

Мы должны выиграть в это лето надежды.

Волна солидарности прокатилась по всему миру. В последние дни белорусы, которые проживают в разных уголках земли, высказали свою поддержку гражданам Беларуси. Они против «Саши 3%» и за честные выборы. Они и есть те 97%. Их голоса прозвучали по всему миру. Пикеты проходят везде. От нескольких человек до тысяч в Варшаве. Слезы радости и улыбки надежд.

Америка, Литва, Нидерланды, Испания, Польша, Чехия, Германия, Израиль, Швеция, Австрия, Турция, Бельгия и далее везде! А Варшава уже тысячным пикетом говорит - уходи!

Фото: Яна Прокопчик

Эта солидарность и есть шаг к общей победе. И это шаг к поражению властей. Власть потерпела поражение на мировом уровне. За пределами страны их не ставят ни во что наши белорусы. Кругом наша символика - настоящая, а не придуманная. Наши белорусы - живучие и гордые, красивые и добрые. Где бы они ни находились, помнят и любят страну, ценят себя и других.

И знаете, что самое страшное сотворила власть за эти четверть века узурпации? Она выгнала из своей страны сотни тысячи граждан. Настоящих. Вы видели эти пикеты? Они признаются в любви к Беларуси! Они с нами. Они понимают, для чего вышли. Спасибо им.

Но. Страшно представить, сколько же людей уехало, потому что не выжило в наших условиях. Устали от лжи, обмана. Не захотело быть рабами и ищет лучшей доли. Страшно представить, сколько еще уедет, если этот режим опять удержит себя на троне. Если мы опустим сегодня руки и предадим всех тех, кто за решеткой, это будет предательством.

Это будет огромная катастрофа. Нам нельзя проиграть это свое последнее лето надежды.

Мы не имеем право потерпеть поражение в своей стране. Мы - народ Беларуси. Мы достойны лучшей доли.

Досыць!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»