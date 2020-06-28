Семейный оркестр из Ляховичского района «зажег» на Флешмобе солидарности 1 28.06.2020, 9:11

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Трогательное видео.

Вчера в Беларуси прошел пятый день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Семейный оркестр из Ляховичского района «зажег» на Флешмобе солидарности. Видео с семьей из четырех человек и бело-красно-белым флагом растрогало пользователей Сети.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!