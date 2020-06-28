Копоть чужих побед 3 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

28.06.2020, 9:21

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Фото: Getty Images

Почему московский парад оказался смысловой галлюцинацией.

Всякий раз, когда на телетрансляции московского парада в кадр попадала любая заведенная техника - а ее, по разным данным, согнали в центр Москвы в количестве от 216 до 234 единиц, более всего в глаза бросалась именно копоть. Российские сухопутные бронеколымаги, равно как и летающие повозки, нещадно коптили, явно завидуя славе "Адмирала Кузнецова".

Только копоть

Именно копоть и стала, пожалуй, самым зримым продуктом парада, не менее заметным, чем пропагандистский выхлоп. И это, по большому счету, очень символично. Ведь парад 2020 г., перенесенный в связи с эпидемией ковида с 9 мая на 24 июня - на день, в который 75 лет назад прошел первый парад Победы в Москве, тоже стал всего лишь копотью давней победы. Победы, одержанной в другую эпоху, в другом мире и другими странами, одну из которых сегодня безуспешно пытается косплеить путинская Россия. Но путинская Россия была и остается всего лишь куском распавшегося СССР, деградировавшим и разворованным как лично Путиным, так и его приятелями из кооператива "Озеро". К Советскому Союзу она имеет весьма и весьма опосредованное отношение.

Далеко не очевидно и то, входил ли СССР в число победителей в 2МВ. По мнению Клаузевица - а не верить ему нет оснований, - победителем в войне является сторона, улучшившая свое положение по сравнению с довоенным. Исходя из этого, вполне логичного положения, к числу победителей, несомненно, относятся США, а также, с большой долей вероятности, все страны Европы, избежавшие советской оккупации. Более того, в это число нам придется включить и западную часть формально побежденной Германии. Что же касается СССР, потерявшего если не в первую, то никак не во вторую очередь из-за бездарного руководства более 40 млн населения (порядка 20%!), а также стран, попавших в зону советской оккупации, то их отнесение к числу победителей представляется более чем спорным. Россия же, в ее нынешнем виде, вообще не имела 75 лет назад отдельной государственной субъектности.

Так что прошедший парад был именно и только копотью. Копотью чужой, отдаленной по времени и давно ставшей частью истории, а не политического устройства мира, - победы, которую одержали США и Великобритания, сумевшие удачно использовать противоречия между союзными до поры Германией и СССР.

Фото: Getty Images

Россиянам парад не нужен

Несмотря на мощную информационную подкачку, призванную создать казенный энтузиазм, российское население относится к "празднику Великой Победы" и к парадным экзерцициям в его честь весьма прохладно, воспринимая их только в качестве надоевшего глянцевого аттракциона. Об этом свидетельствуют данные гугл-опроса, проведенного с 20 мая по 5 июня 2020 г. независимой "Группой Белановского", в котором приняли участие 2167 человек в возрасте от 20 до 82 лет.

По мнению большинства респондентов, правда о войне постоянно и грубо искажается в пропагандистских целях. Такое предвзятое освещение войны давно уже перестало укреплять имидж власти в восприятии населения, видящего, что в центре внимания неизменно оказываются не ветераны, а функционеры и ракетные комплексы, используемые как инструмент внешней агрессии Кремля. Победобесную скрепу активно эксплуатируют и политики, пытаясь возбудить с ее помощью изрядно увядший народный патриотизм, конвертировав его затем в голоса на выборах.

Как следствие, освещение Победы в СМИ большинство респондентов сочли слишком навязчивым, а с фактической точки зрения - крайне недостоверным. Только 4% из них оценили его как "объективное и правдивое". Что касается проведения парада в условиях пандемии, то 72% опрошенных высказались однозначно против, при 15% твердо "за". В числе важнейших аргументов против 62% опрошенных назвали неэффективность попытки сплотить народ при помощи былых побед, а 21% - неуместность навязчивой демонстрация военной мощи в современном мире.

При этом, вопреки ожиданиям, наибольший процент негативных оценок в связи с помпезным празднованием "дня Великой Победы" высказала группа опрошенных от 75 и старше. Эта же группа дала и наибольший процент тех, кто считает ленд-лиз и помощь союзников важнейшим вкладом в победу СССР - 81% при 46% в среднем по массиву, и испытывает чувство обиды из-за неумелых действий советского командования в 1941 и 1942 гг. - 48% (в среднем по массиву 17%).

Конечно, здесь следует сделать скидку на то, что это был интернет-опрос. Результаты, полученные по телефону или лично, были бы, вероятно, немного другие. Но, тем не менее, факт остается фактом: россияне устали от победобесия - от бесконечной пропаганды, "дедов на палках", помпезных парадов и бутылок водки в георгиевских лентах.

Фото: Getty Images

Участники и гости. Расходный материал и дипломатические маневры

Помимо техники, которой, как уже было сказано, насчитывалось более 200 единиц, и 75 самолетов и вертолетов, в параде принимали участие - опять же, по разным данным, от 13 до 15 тыс. военнослужащих. И если на репетициях парада они были в масках и перчатках, то на самом параде никаких средств защиты на его участниках не было. Создавалось впечатление, что в Кремле в них видели просто расходный материал: главное, чтобы дожили до мероприятия и промаршировали, а там уже хоть трава не расти.

Примерно так же обстояли дела и на гостевых трибунах, хотя организаторы что-то там и говорили о "социальной дистанции". Но масок на гостях не было - и, к слову, зря: они могли бы по меньшей мере скрыть тот факт, что "ветераны" карантинной выдержки, которых Путин рассадил вокруг себя, подозрительно молоды - по меньшей мере, лет на 20-25 моложе "ветеранского возраста". Ведь если речь идет о событиях 75-летней давности и о людях, принимавших в них активное участие, то этим людям должно быть сегодня от 93-95 лет и более. Возраст же "ветеранов" путинского призыва составлял на глаз от 60 до 70, максимум 75 лет.

Но вернемся к мерам безопасности. Реальный риск подцепить на параде ковид привел к тому, что гости, не имевшие возможности или желания прямо отказаться от поездки в Москву, пытались откосить от нее всеми мыслимыми способами, вызывая в памяти симулянтов из романа Гашека. Назарбаев внезапно обнаружил у себя симптомы ковида. По той же причине отказался от поездки президент Армении Никол Пашинян. У президента Хорватии Зорана Милановича внезапно сломался самолет - причем так удачно, что суток на ремонт никак не могло хватить. А с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жеэнбековым и вовсе приключился конфуз: он уже прибыл в Москву, но тут в рядах его делегации обнаружились симптомы ковида! Естественно, что на парад он не попал. Однако, по слухам, симптомы инфекции обнаружились после внушения, сделанного Жеэнбекову из Пекина. Китайцам что-то не понравилось, что именно - неизвестно, но они сочли его присутствие в Москве излишним.

Для справки: Кыргызстан - парламентская республика, в которой президент избирается прямо, но на один шестилетний срок. Жеэнбеков - третий законно избранный, и второй избранный прямо глава государства. Его предшественник Алмазбек Атамбаев, пытавшийся ориентироваться на Москву, за день до прибытия делегации в Москву был осужден, формально - за содействие в освобождении вора в законе. С лета прошлого года Бишкек жестко ориентируется на Пекин.

Сам же Китай прислал делегацию во главе с министром обороны - достойный, с одной стороны, уровень представительства, но с другой - обозначающий старшинство в отношениях: генерал-инспектор приехал проверить, как будет проходить парад. Китайский парадный расчет также участвовал в нем.

Из других гостей выделялись правители Молдовы и Беларуси. "Российский президент Молдавии" Игорь Додон, как мог, жался к Путину, но был неизменно оттесняем на задворки.

Были также президенты Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Сербии, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик (один из трех глав государства), а также президенты непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

По сравнению с празднованиями десятилетней давности такое представительство смотрелось бледно. Напомню, что на 65-летие окончания войны в Европе, в Москву прилетели многие главы иностранных государств, включая Ангелу Меркель, председателя КНР Ху Цзиньтао, и.о. президента Польши Бронислава Коморовского и многих других. Формальным главой российского государства был тогда Дмитрий Медведев. Спустя пять лет, в год 70-летия Победы, когда президентом уже опять стал Путин, на трибунах рядом с ним находились китайский лидер Си Цзиньпин, генсек ООН Пан Ги Мун, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, лидеры Монголии, Венесуэлы, Сербии, стран СНГ. Ангела Меркель, хотя и отказалась участвовать в торжествах, прилетела в Москву на следующий день, чтобы провести переговоры и возложить венок на могилу Неизвестного солдата.

Однако сейчас, спустя еще пять лет, Россия все отчетливее занимает позицию мирового изгоя. Непосредственно перед парадом на свет всплыла история с участием Путина в снабжении оружием террористов из RAF, а в Ливии был создан комитет по расследованию военных преступлений, совершенных там российскими военнослужащими. Все это сильно размыло образ "страны-победительницы", и без того, как уже было сказано, фальшивый.

Фото: Getty Images

Собственно, парад

Здесь все было как обычно. Сначала пешие коробки: почетные караулы, исторические роты в униформе 75-летней давности, весьма, впрочем, условной, расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ; коробки полков Сухопутных войск, ВКС, ВМФ, РВСН, ВДВ, каратели из Росгвардии; рота инженерных войск; батальоны войск радиационной, химической и биологической защиты и войск связи; рота железнодорожных войск; батальон МЧС и парадные расчеты Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркмении, выстроенные строго по алфавиту, так что армяне шли следом за азербайджанцами. Потом двинулась техника, начиная с исторических Т-34-85 (судя по количеству - тех самых, выкупленных год назад лаосских послевоенного чешского производства) и Су-100. В числе современной техники имелся и "Бук", что невольно вызывало вопрос: неужели тот самый? Нет, разумеется.

Затем пролетела авиация. Однако чего-то определенно не хватало. Кульминацией парада победы 1945 г. было бросание к мавзолею нацистских знамен и штандартов. Было бы логично, отдавая дань уважения предкам, тоже бросить что-нибудь к Мавзолею - точнее, к фанерной конструкции, скрывавшей его от зрителей. Вот только бросать было нечего. Фуражка и китель Гитлера хранятся, как реликвии, в главном храме ВС РФ в Кубинке. Здравого смысла, который тоже можно было бы швырнуть к ногам Путина, в России давно не осталось. Наверное, можно было бы бросить на место нацистских знамен санкционные продукты - и даже раздавить их затем танками, но тут организаторы парада отчего-то не проявили должной решимости.

Что же до парадов в других городах, то из-за сложной ситуации с коронавирусом они, по большей части, либо были отменены вообще, либо прошли без зрителей, лишенных, таким образом, возможности испытать незабываемое духоподъемное ощущение, когда заводятся танки. По утверждению одного из комментаторов парада, историка Никиты Романова, такое ощущение обусловлено специфической психофизиологией любого здорового русского патриота, хотя бы даже и гражданского. Впрочем, как мы помним, результаты опроса этого не подтвердили.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»