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Минчанин проехал по проспектам Независимости и Победителей, громко включив «Стены рухнут»

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  • 28.06.2020, 9:54
  • 2,872
Минчанин проехал по проспектам Независимости и Победителей, громко включив «Стены рухнут»
Фото: probelarus.by

Водитель ярко поучаствовал во Флешмобе солидарности.

Вчера в Беларуси прошел пятый день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Минчанин проехал по проспектам Независимости и Победителей, громко включив «Стены рухнут».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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