В Польше избирают президента 28.06.2020, 10:09

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В связи с пандемией COVID-19 выборы проходят в санитарном режиме.

В воскресенье поляки в седьмой раз избирают президента на всеобщих выборах. Избирательные участки открылись в 7 часов утра (8.00 по Минску). Голосовать можно до 21.00 (22.00 по Минску).

В связи с пандемией COVID-19 выборы проходят в санитарном режиме. На избирательном участке нужно находиться в маске, сообщает tvn24.pl.

С полуночи с пятницы на субботу в Польше действует предвыборная тишина, которая продлится до окончания выборов.

В рамках предвыборной тишины запрещено публиковать опросы, агитировать в пользу конкретных кандидатов и партий. Запрет на избирательную агитацию действует и в интернете. За нарушение избирательной тишины грозит штраф до миллиона золотых.

Согласно данным, предоставленным 26 июня главой Государственной избирательной комиссии, число избирателей, которые могут проголосовать на президентских выборах в Польше, составляет 30 237 180 человек, в том числе за рубежом - 373 751 человек.

Правила голосования

Избиратели могут отдать свой голос за одного из 11 кандидатов.

Если ни один из кандидатов в первом туре выборов не получит более половины достоверно поданных голосов, то 12 июля состоится второй тур выборов.

Правила безопасности

В связи с эпидемией коронавируса на выборах в Польше введены специальные правила безопасности. У входа на участки должно размещаться дезинфицирующее средство для рук. На участке обязательно нужно закрывать рот и нос маской или платком и поддерживать расстояние в 1,5 метра от других людей.

Для безопасности рекомендуется брать с собой в помещение для голосования собственную ручку.